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На Сахалине ввели режим ЧС в поселке Тымовское, где обрушился дом
На Сахалине ввели режим ЧС в поселке Тымовское, где обрушился дом - РИА Новости, 19.11.2022
На Сахалине ввели режим ЧС в поселке Тымовское, где обрушился дом
Режим ЧС муниципального характера введен в поселке Тымовское на Сахалине, где был взрыв в жилом доме, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:24
2022-11-19T14:24
2022-11-19T14:24
происшествия
сахалин
сахалинская область
взрыв газа в доме на сахалине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера введен в поселке Тымовское на Сахалине, где был взрыв в жилом доме, сообщает УМВД по региону."В пгт. Тымовское Сахалинской области введен режим ЧС муниципального характера", - говорится в сообщении УМВД в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
сахалин
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-19T14:24
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская область, взрыв газа в доме на сахалине, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Взрыв газа в доме на Сахалине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине ввели режим ЧС в поселке Тымовское, где обрушился дом
На Сахалине ввели режим ЧС в поселке Тымовское, где было обрушение после взрыва газа