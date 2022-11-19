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На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа

На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа - РИА Новости, 19.11.2022

На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:11

происшествия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, проводится разбор подвала, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-19T14:04 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео