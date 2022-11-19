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На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа - РИА Новости, 19.11.2022
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На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа
На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа - РИА Новости, 19.11.2022
На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа
Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:04
2022-11-19T14:11
происшествия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, проводится разбор подвала, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
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происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео
Происшествия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, проводится разбор подвала, сообщили в пресс-службе МЧС России.
2022-11-19T14:04
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14:04 19.11.2022 (обновлено: 14:11 19.11.2022)
 
На Сахалине завершили разбор завалов на месте обрушения после взрыва газа

МЧС сообщило о завершении разбора завалов на месте обрушения подъезда дома на Сахалине

© Лимаренко Brief/TelegramНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
© Лимаренко Brief/Telegram
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, проводится разбор подвала, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома на Сахалине завершён, проводится разбор подвала. Определена компания для проведения экспертизы для дальнейшего определения пригодности здания к проживанию. Детальный осмотр квартир запланирован на 20 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
 
ПроисшествияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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