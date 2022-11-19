https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832738216.html

На Сахалине для жителей дома, где был взрыв, организовали пункт размещения

На Сахалине для жителей дома, где был взрыв, организовали пункт размещения - РИА Новости, 19.11.2022

На Сахалине для жителей дома, где был взрыв, организовали пункт размещения

Для жителей дома на Сахалине, где был взрыв, организован пункт временного размещения, подготовлены спальные места и горячее питание, сообщила администрация... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:23

2022-11-19T13:23

2022-11-19T13:23

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Для жителей дома на Сахалине, где был взрыв, организован пункт временного размещения, подготовлены спальные места и горячее питание, сообщила администрация Тымовского городского округа."Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Для них подготовили спальные места, горячее питание, воду", - говорится в сообщении администрации в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832737250.html

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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине