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На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ - РИА Новости, 19.11.2022
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На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ
На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ - РИА Новости, 19.11.2022
На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ
Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:17
2022-11-19T14:31
происшествия
сахалин
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Несмотря на то что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда уже установлена, спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов", — написал он.Глава региона опубликовал также видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что над обрушившимся подъездом сохранился фрагмент крыши. Хотя уже стемнело, на месте ЧП работают спасатели и техника. Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли девять человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Предварительной причиной взрыва власти называют неправильное хранение и эксплуатацию газовых баллонов.Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат.
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353
60
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Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-19T13:17
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PT1M17S
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
2022-11-19T13:17
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PT0M37S
Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
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происшествия, сахалин, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео
Происшествия, Сахалин, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.
2022-11-19T13:17
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13:17 19.11.2022 (обновлено: 14:31 19.11.2022)
 
На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ

Лимаренко: судьба всех жильцов подъезда дома на Сахалине, где взорвался газ, установлена

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко.
"Несмотря на то что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда уже установлена, спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов", — написал он.
Глава региона опубликовал также видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что над обрушившимся подъездом сохранился фрагмент крыши. Хотя уже стемнело, на месте ЧП работают спасатели и техника.
Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли девять человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Предварительной причиной взрыва власти называют неправильное хранение и эксплуатацию газовых баллонов.
Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат.
 
ПроисшествияСахалинВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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