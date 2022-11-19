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На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ

На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ - РИА Новости, 19.11.2022

На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда, где взорвался газ

Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:17

2022-11-19T13:17

2022-11-19T14:31

происшествия

сахалин

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Власти Сахалинской области выяснили судьбу всех жильцов обрушившегося подъезда дома в поселке Тымовское, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."Несмотря на то что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда уже установлена, спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов", — написал он.Глава региона опубликовал также видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что над обрушившимся подъездом сохранился фрагмент крыши. Хотя уже стемнело, на месте ЧП работают спасатели и техника. Взрыв бытового газа прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по Библиотечной улице в поселке Тымовское около пяти утра по местному времени. Погибли девять человек, в том числе четверо детей, еще девять пострадали. Предварительной причиной взрыва власти называют неправильное хранение и эксплуатацию газовых баллонов.Следственный комитет возбудил по факту обрушения дома уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о повреждении или уничтожении имущества. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат.

сахалин

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-19T13:17 true PT1M17S

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Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа 2022-11-19T13:17 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, видео