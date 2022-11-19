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Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
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Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине
Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине
Прокуратура Сахалинской области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова начала проверку после обрушения части многоквартирного дома в поселке Тымовское,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:51
2022-11-19T12:51
происшествия
игорь краснов
сахалинская область
сахалин
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова начала проверку после обрушения части многоквартирного дома в поселке Тымовское, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Сахалинской области проводит проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома в поселке Тымовское", - говорится в сообщении.Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков. Обеспечено соблюдение жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений.Генпрокуратурой России также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования в деятельности организаций, ответственных за его эксплуатацию, во всех многоквартирных домах региона.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
Сахалинцы несут вещи и еду в пункт временного размещения пострадавших при взрыве газа
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"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
"Дети перепугались, квартиры больше нет" – жилец взорвавшегося на Сахалине дома
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происшествия, игорь краснов, сахалинская область, сахалин, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Игорь Краснов, Сахалинская область, Сахалин, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
12:51 19.11.2022
 
Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине

Прокуратура начала проверку после обрушения дома на Сахалине, где погибли девять человек

© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : МЧС России
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова начала проверку после обрушения части многоквартирного дома в поселке Тымовское, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Сахалинской области проводит проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома в поселке Тымовское", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков. Обеспечено соблюдение жилищных прав граждан в части их временного размещения, осуществления социальных выплат и последующего предоставления им жилых помещений.
Генпрокуратурой России также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.
Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования в деятельности организаций, ответственных за его эксплуатацию, во всех многоквартирных домах региона.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
Вчера, 08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияИгорь КрасновСахалинская областьСахалинГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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