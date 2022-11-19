https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832720034.html

Пострадавшие при взрыве газа в доме на Сахалине получат по 400 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве газа в доме на Сахалине получат по 400 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022

Пострадавшие при взрыве газа в доме на Сахалине получат по 400 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве бытового газа в доме в поселке Тымовское на Сахалине получат по 400 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:22

2022-11-19T11:22

2022-11-19T11:22

происшествия

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пострадавшие при взрыве бытового газа в доме в поселке Тымовское на Сахалине получат по 400 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В своем Telegram он написал, что провел встречу с тымовчанами, которые лишились жилья и имущества в результате ЧП.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

сахалин

сахалинская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине