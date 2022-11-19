https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832719759.html
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:21
2022-11-19T11:21
2022-11-19T11:21
происшествия
жилье
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832717538_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e92c4dd2d4deeeb2f7c3baeaab58c3c4.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их предметами первой необходимости."Провел совещание в мэрии Тымовского района. Поставил задачу - оперативно обойти всех людей, которые лишились крова в результате взрыва. Выяснить, в чем сейчас они нуждаются и обеспечить их предметами первой необходимости. Без промедления выплатить материальную помощь", - написал Лимаренко в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832715006.html
сахалин
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832717538_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_bc20844085215d5546433d08183fcf52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине
Губернатор Сахалина Лимаренко поручил властям обойти всех лишившихся жилья после взрыва