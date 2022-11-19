https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832719759.html

Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине

Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022

Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:21

2022-11-19T11:21

2022-11-19T11:21

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валерий лимаренко

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сахалинская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их предметами первой необходимости."Провел совещание в мэрии Тымовского района. Поставил задачу - оперативно обойти всех людей, которые лишились крова в результате взрыва. Выяснить, в чем сейчас они нуждаются и обеспечить их предметами первой необходимости. Без промедления выплатить материальную помощь", - написал Лимаренко в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832715006.html

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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)