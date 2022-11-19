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Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
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Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине - РИА Новости, 19.11.2022
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:21
2022-11-19T11:21
происшествия
жилье
валерий лимаренко
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их предметами первой необходимости."Провел совещание в мэрии Тымовского района. Поставил задачу - оперативно обойти всех людей, которые лишились крова в результате взрыва. Выяснить, в чем сейчас они нуждаются и обеспечить их предметами первой необходимости. Без промедления выплатить материальную помощь", - написал Лимаренко в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Валерий Лимаренко, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:21 19.11.2022
 
Губернатор поручил обойти всех лишившихся жилья после взрыва на Сахалине

Губернатор Сахалина Лимаренко поручил властям обойти всех лишившихся жилья после взрыва

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкРазбор завалов после взрыва бытового газа в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов после взрыва бытового газа в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Разбор завалов после взрыва бытового газа в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил мэрии Тымовского района оперативно обойти всех людей, лишившихся жилья после взрыва, обеспечить их предметами первой необходимости.
"Провел совещание в мэрии Тымовского района. Поставил задачу - оперативно обойти всех людей, которые лишились крова в результате взрыва. Выяснить, в чем сейчас они нуждаются и обеспечить их предметами первой необходимости. Без промедления выплатить материальную помощь", - написал Лимаренко в Telegram.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
10:54
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей
 
ПроисшествияЖильеВалерий ЛимаренкоСахалинСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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