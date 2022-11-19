10:54 19.11.2022 (обновлено: 11:13 19.11.2022)
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей
Лимаренко: потерявшие жилье при взрыве газа в доме на Сахалине получат по 500 тысяч рублей
© Фото : Лимаренко Brief/TelegramРазбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В Telegram Лимаренко написал, что провел встречу с тымовчанами, которые лишились жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме.
"Люди сейчас нуждаются в помощи. Они едва не погибли, мгновенно лишились крыши над головой. Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь", - написал он.
"Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей", - добавил он.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.