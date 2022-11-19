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За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022
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За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей
Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:54
2022-11-19T11:13
происшествия
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В Telegram Лимаренко написал, что провел встречу с тымовчанами, которые лишились жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме."Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей", - добавил он.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
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происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, валерий лимаренко, видео
Происшествия, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин, Валерий Лимаренко
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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10:54 19.11.2022 (обновлено: 11:13 19.11.2022)
 
За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей

Лимаренко: потерявшие жилье при взрыве газа в доме на Сахалине получат по 500 тысяч рублей

© Фото : Лимаренко Brief/TelegramРазбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Лимаренко Brief/Telegram
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В Telegram Лимаренко написал, что провел встречу с тымовчанами, которые лишились жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме.
"Люди сейчас нуждаются в помощи. Они едва не погибли, мгновенно лишились крыши над головой. Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь", - написал он.
"Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей", - добавил он.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
 
ПроисшествияВзрыв газа в доме на СахалинеСахалинВалерий Лимаренко
 
 
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