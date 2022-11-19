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За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей

За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022

За потерю жилья при взрыве в доме на Сахалине выплатят по 500 тысяч рублей

Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:54

2022-11-19T10:54

2022-11-19T11:13

происшествия

взрыв газа в доме на сахалине

сахалин

валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жителям дома на Сахалине, потерявшим после взрыва жилье, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В Telegram Лимаренко написал, что провел встречу с тымовчанами, которые лишились жилья и имущества в результате взрыва газа в многоквартирном доме."Семьям, потерявшим жилье, выплатим по 500 тысяч рублей", - добавил он.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

сахалин

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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T10:54 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, валерий лимаренко, видео