https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832714431.html

Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей

Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022

Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей

Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:50

2022-11-19T10:50

2022-11-19T10:50

происшествия

сахалин

сахалинская область

валерий лимаренко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

сахалин

сахалинская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине