https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832714431.html
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей
Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:50
2022-11-19T10:50
2022-11-19T10:50
происшествия
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832696119_0:393:960:933_1920x0_80_0_0_2ccf9b83c13f0460e6843a1c3d98d9da.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832696119_0:366:960:1086_1920x0_80_0_0_51ceba1911a10ba183e1492cc15e26cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей
Лимаренко: жильцы дома в Тымовском, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей