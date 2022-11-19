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Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022
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Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 19.11.2022
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей
Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:50
2022-11-19T10:50
происшествия
сахалин
сахалинская область
валерий лимаренко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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сахалин
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происшествия, сахалин, сахалинская область, валерий лимаренко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
10:50 19.11.2022
 
Жильцы дома на Сахалине, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей

Лимаренко: жильцы дома в Тымовском, где взорвался газ, получат по 30 тысяч рублей

© Фото : СУ СК по Сахалинской областиСледователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : СУ СК по Сахалинской области
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Жильцы дома в поселке Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, получат по 30 тысяч рублей на немедленные нужды, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Что касается немедленной помощи, предусмотрены средства - 30 тысяч от муниципалитета. Будем выдавать немедленно, наверное, завтра, чтобы они могли что-то приобрести. И сейчас определяемся, какую сумму выделит областной бюджет, чтобы можно было ... купить новую мебель, потому что там все утрачено у людей", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
10:39
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
 
ПроисшествияСахалинСахалинская областьВалерий ЛимаренкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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