10:46 19.11.2022 (обновлено: 10:55 19.11.2022)
Дело об обрушении дома на Сахалине передадут в центральный аппарат СК
Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело об обрушении дома на Сахалине
© Фото : СУ СК по Сахалинской областиСледователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Следователи на месте обрушения жилого дома в поселке Тымовское Сахалинской области
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об обрушении жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.