https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832714125.html

Дело об обрушении дома на Сахалине передадут в центральный аппарат СК

Дело об обрушении дома на Сахалине передадут в центральный аппарат СК - РИА Новости, 19.11.2022

Дело об обрушении дома на Сахалине передадут в центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об обрушении жилого дома в поселке городского типа Тымовское на РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:46

2022-11-19T10:46

2022-11-19T10:55

происшествия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства дело об обрушении жилого дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, сообщается в Telegram-канале ведомства."По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

сахалин

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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T10:46 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме на сахалине, видео