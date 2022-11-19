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Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей - РИА Новости, 19.11.2022

Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей

Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:42

2022-11-19T10:42

2022-11-19T10:43

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. 2022-11-19T10:42 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, видео