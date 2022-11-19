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Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей - РИА Новости, 19.11.2022
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:42
2022-11-19T10:42
2022-11-19T10:43
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
2022-11-19T10:42
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PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, видео
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко
10:42 19.11.2022 (обновлено: 10:43 19.11.2022)
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
Лимаренко: семьи погибших при взрыве газа в доме на Сахалине получат по миллиону рублей