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Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей - РИА Новости, 19.11.2022
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Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей - РИА Новости, 19.11.2022
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:42
2022-11-19T10:43
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
При взрыве газа в жилом доме на Сахалине погибли не менее семи человек, из них трое детей, поиски еще трех человек продолжаются, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, видео
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
2022-11-19T10:42
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10:42 19.11.2022 (обновлено: 10:43 19.11.2022)
 
Семьи погибших при взрыве газа на Сахалине получат по миллиону рублей

Лимаренко: семьи погибших при взрыве газа в доме на Сахалине получат по миллиону рублей

© Фото : Лимаренко Brief/TelegramРазбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Лимаренко Brief/Telegram
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Семьи погибших при обрушении дома на Сахалине получат по миллиону рублей, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Что касается семей погибших, будем оказывать содействие с похоронами. Выделим соответствующие деньги каждой семье по федеральному стандарту - по миллиону рублей на каждого", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
 
СахалинВзрыв газа в доме на СахалинеПроисшествияВалерий Лимаренко
 
 
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