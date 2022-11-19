https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832712953.html

Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье

Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье - РИА Новости, 19.11.2022

Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:38

2022-11-19T10:38

2022-11-19T10:39

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

валерий лимаренко

сахалинская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома."В основном они сейчас проживают у родственников. Мы будем предлагать временное жилье. И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жилье с рынка в Тымовском поселке", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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Ольга Фомченкова

сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, сахалинская область