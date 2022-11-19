https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832712953.html
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье - РИА Новости, 19.11.2022
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:38
2022-11-19T10:38
2022-11-19T10:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома."В основном они сейчас проживают у родственников. Мы будем предлагать временное жилье. И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жилье с рынка в Тымовском поселке", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, сахалинская область
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалинская область
10:38 19.11.2022 (обновлено: 10:39 19.11.2022)
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье
Лимаренко: все семьи, пострадавшие при взрыве газа в Тымовском, получат новое жилье