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Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье - РИА Новости, 19.11.2022
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Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье - РИА Новости, 19.11.2022
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:38
2022-11-19T10:39
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
происшествия
валерий лимаренко
сахалинская область
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома."В основном они сейчас проживают у родственников. Мы будем предлагать временное жилье. И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жилье с рынка в Тымовском поселке", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
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сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, происшествия, валерий лимаренко, сахалинская область
Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Происшествия, Валерий Лимаренко, Сахалинская область
10:38 19.11.2022 (обновлено: 10:39 19.11.2022)
 
Все семьи, пострадавшие при взрыве газа на Сахалине, получат новое жилье

Лимаренко: все семьи, пострадавшие при взрыве газа в Тымовском, получат новое жилье

© Фото : Лимаренко Brief/TelegramРазбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Лимаренко Brief/Telegram
Разбор завалов на месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что принято решение приобрести новое жилье в Тымовском поселке всем семьям из пострадавшего дома.
"В основном они сейчас проживают у родственников. Мы будем предлагать временное жилье. И я уже принял решение, чтобы каждой семье приобрести новое жилье с рынка в Тымовском поселке", - сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
08:48
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
СахалинВзрыв газа в доме на СахалинеПроисшествияВалерий ЛимаренкоСахалинская область
 
 
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