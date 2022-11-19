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Аналитик рассказал, что будет с криптовалютами после краха биржи FTX - РИА Новости, 19.11.2022
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Аналитик рассказал, что будет с криптовалютами после краха биржи FTX
Аналитик рассказал, что будет с криптовалютами после краха биржи FTX - РИА Новости, 19.11.2022
Аналитик рассказал, что будет с криптовалютами после краха биржи FTX
Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:34
2022-11-19T02:34
экономика
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет подъем, считает аналитик Владислав Утушкин.В конце позапрошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов, что привело к панике на рынке и краху FTX. Позже в Binance заявляли о возможной покупке FTX, однако затем Binance от поглощения отказалась. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже - 11 ноября - FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост."Рынок всегда цикличен и в 2018-м, когда был обвал, мы проходили ровно тоже самое. Если "инвесторы" заявляют, что разочаровались в цифровых активах, то, наверное, дело в их действиях на рынке", - пояснил РИА Новости Утушкин.Он считает, что "рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов". А также те, у кого есть ликвидность."Цикличность рынка как бумеранг – обязательно вернется", - напомнил он.В то же время, обратил внимание аналитик, для российских граждан могут быть проблемы, связанные с санкциями. Еще в апреле криптовалютная биржа Binance сообщала, что вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро - им был разрешен только вывод. А восьмой пакет санкций Евросоюза против России ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом в заявлении Еврокомиссии пояснялось, что новые санкции ужесточают уже
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экономика, россия, еврокомиссия
Экономика, Россия, Еврокомиссия
02:34 19.11.2022
 
Аналитик рассказал, что будет с криптовалютами после краха биржи FTX

Аналитик Утушкин: рынок криптовалют после краха биржи FTX ждет отскок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Рынок криптовалют работает примернро по тем же правилам, что и остальные, поэтому после крупной криптовалютной биржи FTX и последовавшего обвала его ждет подъем, считает аналитик Владислав Утушкин.
В конце позапрошлой недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов, что привело к панике на рынке и краху FTX. Позже в Binance заявляли о возможной покупке FTX, однако затем Binance от поглощения отказалась. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. Позже - 11 ноября - FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покинул свой пост.
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17 ноября, 20:32
В Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют
"Рынок всегда цикличен и в 2018-м, когда был обвал, мы проходили ровно тоже самое. Если "инвесторы" заявляют, что разочаровались в цифровых активах, то, наверное, дело в их действиях на рынке", - пояснил РИА Новости Утушкин.
Он считает, что "рынок ждет разворот", от которого выиграют держатели "фундаментальных активов". А также те, у кого есть ликвидность.
"Цикличность рынка как бумеранг – обязательно вернется", - напомнил он.
В то же время, обратил внимание аналитик, для российских граждан могут быть проблемы, связанные с санкциями. Еще в апреле криптовалютная биржа Binance сообщала, что вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро - им был разрешен только вывод. А восьмой пакет санкций Евросоюза против России ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом в заявлении Еврокомиссии пояснялось, что новые санкции ужесточают уже
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