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США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:44
2022-11-19T16:44
2022-11-19T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
евросоюз
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры."США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, евросоюз, сша, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Евросоюз, США, Дмитрий Медведев
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев
Медведев: США, НАТО и ЕС не хотят разрыва с Россией, чреватого третьей мировой войной