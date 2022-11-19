https://ria.ru/20221119/rossiya-1832771817.html

США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев

США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022

США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:44

2022-11-19T16:44

2022-11-19T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нато

евросоюз

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры."США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, евросоюз, сша, дмитрий медведев