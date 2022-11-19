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США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/rossiya-1832771817.html
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 19.11.2022
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:44
2022-11-19T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
евросоюз
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры."США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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в мире, россия, нато, евросоюз, сша, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Евросоюз, США, Дмитрий Медведев
16:44 19.11.2022
 
США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, заявил Медведев

Медведев: США, НАТО и ЕС не хотят разрыва с Россией, чреватого третьей мировой войной

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда попытки вытолкнуть Киев на переговоры.
"США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОЕвросоюзСШАДмитрий Медведев
 
 
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