https://ria.ru/20221119/repatriatsiya-1832527242.html

Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"

Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз" - РИА Новости, 19.11.2022

Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"

Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:03

2022-11-19T05:03

2022-11-19T11:34

в мире

жилье

российский еврейский конгресс

кнессет израиля

ликуд

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832720297_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_3324528fecec8a5de39e7b019d229f7c.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России, заявил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц."Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — объяснил Гервиц.Отмена этого правила, по его словам, затронет десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Адвокат напомнил, что израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки."Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — подчеркивает Гервиц.Поэтому он советует поторопиться тем, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса. У блока его противников — 46 голосов, еще десять — у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/netanyakhu-1831393944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/izrail-1831763536.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жилье, российский еврейский конгресс, кнессет израиля, ликуд, религия