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Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз" - РИА Новости, 19.11.2022
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Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"
Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз" - РИА Новости, 19.11.2022
Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"
Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T05:03
2022-11-19T11:34
в мире
жилье
российский еврейский конгресс
кнессет израиля
ликуд
религия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России, заявил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц."Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — объяснил Гервиц.Отмена этого правила, по его словам, затронет десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Адвокат напомнил, что израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки."Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — подчеркивает Гервиц.Поэтому он советует поторопиться тем, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса. У блока его противников — 46 голосов, еще десять — у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.
https://radiosputnik.ria.ru/20221114/netanyakhu-1831393944.html
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в мире, жилье, российский еврейский конгресс, кнессет израиля, ликуд, религия
В мире, Жилье, Российский еврейский конгресс, Кнессет Израиля, Ликуд, Религия
05:03 19.11.2022 (обновлено: 11:34 19.11.2022)
 
Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"

Адвокат Гервиц: Израиль может изменить закон, затрагивающий репатриацию людей из России

© AFP 2022 / Emmanuel DunandЗдание Кнессета в Иерусалиме
Здание Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
Здание Кнессета в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России, заявил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.
"Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — объяснил Гервиц.
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Отмена этого правила, по его словам, затронет десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Адвокат напомнил, что израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки.
"Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — подчеркивает Гервиц.
Поэтому он советует поторопиться тем, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.
Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года.
ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса. У блока его противников — 46 голосов, еще десять — у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.
По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.
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