05:03 19.11.2022 (обновлено: 11:34 19.11.2022)
Россиян в Израиле может ждать "неприятный сюрприз"
Адвокат Гервиц: Израиль может изменить закон, затрагивающий репатриацию людей из России
Здание Кнессета в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Формирующаяся в Израиле парламентская коалиция, куда входят представители ультраправых сил, может лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет десятки тысяч проживающих в стране выходцев из России, заявил РИА Новости известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.
"Одно из их основных коалиционных требований — отмена параграфа о внуках в Законе о возвращении. Сейчас он работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Такого человека в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — объяснил Гервиц.
Отмена этого правила, по его словам, затронет десятки тысяч выходцев из стран бывшего СССР. Адвокат напомнил, что израильские власти периодически лишают гражданства по разным основаниям в результате выборочной проверки.
"Израильские политики и ранее периодически призывали либо отменить Закон о возвращении, либо его "сузить". Но все обходилось. Сейчас же в кнессет избрались праворадикальные силы — что стало неприятным сюрпризом для многих. Поэтому повод для опасений есть", — подчеркивает Гервиц.
Поэтому он советует поторопиться тем, "кто не еврей по маме", иначе "законодательное окно" может в скором времени закрыться.
Внеочередные выборы в кнессет 25-го созыва прошли в Израиле 1 ноября, и стали уже пятыми подряд выборами за три с половиной года.
ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса. У блока его противников — 46 голосов, еще десять — у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в минувшую среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.
По итогам трех дней консультаций с представителями прошедших в кнессет нового созыва партий в прошлое воскресенье президент возложил задачу по формированию нового правительства на лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху. На коалиционные переговоры и формирование нового кабинета министров израильский закон отводит 28 дней, к которым при необходимости могут быть добавлены еще 14.
15 ноября, 19:59В миреДепутатов кнессета Израиля нового созыва привели к присяге