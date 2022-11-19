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В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад - РИА Новости, 19.11.2022
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В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад
В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад - РИА Новости, 19.11.2022
В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад
Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:18
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит.Автор статьи выразил мнение, что американские представители истеблишмента настаивают на дипломатическом решении ситуации, в то время как некоторые высокопоставленные лица в странах Восточной и Центральной Европы отвергают эту идею.По его мнению, разобщение Вашингтона и некоторых его союзников в вопросе завершения конфликта на Украине можно проследить через несогласие определенных европейских политиков с заявлением генерала ВС США Марка Милли о потенциальном диалоге Москвы и Киева.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
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в мире, марк милли, джон кирби, россия, украина, сша, европа
В мире, Марк Милли, Джон Кирби, Россия, Украина, США, Европа
07:18 19.11.2022 (обновлено: 11:39 19.11.2022)
 
В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад

NBC: среди союзников Украины наметился раскол из-за разного видения завершения конфликта

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит.

"На этой неделе, похоже, наметился раскол среди союзников Украины по поводу того, должны ли киевские власти сесть за стол переговоров с Россией", — заявил он.

Автор статьи выразил мнение, что американские представители истеблишмента настаивают на дипломатическом решении ситуации, в то время как некоторые высокопоставленные лица в странах Восточной и Центральной Европы отвергают эту идею.
По его мнению, разобщение Вашингтона и некоторых его союзников в вопросе завершения конфликта на Украине можно проследить через несогласие определенных европейских политиков с заявлением генерала ВС США Марка Милли о потенциальном диалоге Москвы и Киева.
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После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.
В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.
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