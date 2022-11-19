07:18 19.11.2022 (обновлено: 11:39 19.11.2022)
В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад
NBC: среди союзников Украины наметился раскол из-за разного видения завершения конфликта
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит.
"На этой неделе, похоже, наметился раскол среди союзников Украины по поводу того, должны ли киевские власти сесть за стол переговоров с Россией", — заявил он.
Автор статьи выразил мнение, что американские представители истеблишмента настаивают на дипломатическом решении ситуации, в то время как некоторые высокопоставленные лица в странах Восточной и Центральной Европы отвергают эту идею.
По его мнению, разобщение Вашингтона и некоторых его союзников в вопросе завершения конфликта на Украине можно проследить через несогласие определенных европейских политиков с заявлением генерала ВС США Марка Милли о потенциальном диалоге Москвы и Киева.
В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией.
После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.
В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.