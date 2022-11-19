https://ria.ru/20221119/raskol-1832687392.html

В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад

В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад - РИА Новости, 19.11.2022

В США рассказали, как конфликт на Украине расколол Запад

Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:18

2022-11-19T07:18

2022-11-19T11:39

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Западные страны разошлись во мнениях относительно способов урегулирования конфликта на Украине, написал обозреватель NBC Патрик Смит.Автор статьи выразил мнение, что американские представители истеблишмента настаивают на дипломатическом решении ситуации, в то время как некоторые высокопоставленные лица в странах Восточной и Центральной Европы отвергают эту идею.По его мнению, разобщение Вашингтона и некоторых его союзников в вопросе завершения конфликта на Украине можно проследить через несогласие определенных европейских политиков с заявлением генерала ВС США Марка Милли о потенциальном диалоге Москвы и Киева.В пятницу представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают Зеленского к переговорам с Россией.После сообщений западных СМИ о побуждении Киева к диалогу с Москвой президент Украины заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили невозможность проведения переговоров, и Зеленский не раз заявлял, что не станет их вести.В Москве на это ответили, что Россия остается открытой к переговорам и никаких предварительных условий для этого не выдвигает.

https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832680400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, марк милли, джон кирби, россия, украина, сша, европа