https://ria.ru/20221119/rakety-1832744036.html

Турция осудила испытание Северной Кореей баллистических ракет

Турция осудила испытание Северной Кореей баллистических ракет - РИА Новости, 19.11.2022

Турция осудила испытание Северной Кореей баллистических ракет

Турция осуждает испытание Северной Кореей баллистических ракет, призывает Пхеньян выполнять обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:04

2022-11-19T14:04

в мире

турция

кндр (северная корея)

оон

япония

фумио кисида

сша

министерство обороны японии

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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Турция осуждает испытание Северной Кореей баллистических ракет, призывает Пхеньян выполнять обязательства по соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, говорится в заявлении МИД страны."Мы осуждаем участившиеся с начала года испытания Северной Кореей баллистических ракет, включая вчерашнее (18 ноября) испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Мы обеспокоены возможным негативным влиянием безответственного поведения Северной Кореи, несмотря на все международные предупреждения, на региональный мир и стабильность. Мы призываем Северную Корею выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшую напряженность в регионе", - говорится в заявлении.Северная Корея произвела пуск баллистической межконтинентальной ракеты в 10.14 (4.14 мск) в восточном направлении. В 11.23 (5.23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории, ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет. Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html

https://ria.ru/20221118/kndr-1832403720.html

турция

кндр (северная корея)

япония

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, кндр (северная корея), оон, япония, фумио кисида, сша, министерство обороны японии