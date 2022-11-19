https://ria.ru/20221119/pvo-1832748060.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:29
2022-11-19T14:29
2022-11-19T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской народной республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Минобороны России: ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников