https://ria.ru/20221119/pvo-1832748060.html

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T14:29

2022-11-19T14:29

2022-11-19T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской народной республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины