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Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/pvo-1832748060.html
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T14:29
2022-11-19T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской народной республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:29 19.11.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила десять украинских дронов

Минобороны России: ПВО за сутки сбила десять украинских беспилотников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской народной республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 ноября, 16:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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