https://ria.ru/20221119/proisshestviya-1832679307.html

СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины

СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины - РИА Новости, 19.11.2022

СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины

Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека,... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T02:48

2022-11-19T02:48

2022-11-19T04:01

в мире

перу

лима (город)

lan airlines

происшествия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека, сообщило радио RPP."Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы", - говорится в сообщении.На момент ЧП самолет был на взлете, пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм.Аэропорт Лимы сообщил, что временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.LATAM Airlines Group - южноамериканский авиахолдинг, созданный путем объединения двух крупнейших авиакомпаний континента, бразильской TAM Airlines и чилийской LAN Airlines.

https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html

перу

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в мире, перу, лима (город), lan airlines, происшествия