https://ria.ru/20221119/proisshestviya-1832679307.html
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины
Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:48
2022-11-19T02:48
2022-11-19T04:01
в мире
перу
лима (город)
lan airlines
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa6bd4dbf2665203ca92de784186ebe1.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека, сообщило радио RPP."Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы", - говорится в сообщении.На момент ЧП самолет был на взлете, пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм.Аэропорт Лимы сообщил, что временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.LATAM Airlines Group - южноамериканский авиахолдинг, созданный путем объединения двух крупнейших авиакомпаний континента, бразильской TAM Airlines и чилийской LAN Airlines.
https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html
перу
лима (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a697e597b13d0957a17f00e967ada4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, лима (город), lan airlines, происшествия
В мире, Перу, Лима (город), LAN Airlines, Происшествия
02:48 19.11.2022 (обновлено: 04:01 19.11.2022)
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины
RPP: в Перу погибло два человека из-за столкновения горящего самолета и пожарной машины