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СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины - РИА Новости, 19.11.2022
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СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины
Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека,... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T02:48
2022-11-19T04:01
в мире
перу
лима (город)
lan airlines
происшествия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека, сообщило радио RPP."Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы", - говорится в сообщении.На момент ЧП самолет был на взлете, пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм.Аэропорт Лимы сообщил, что временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.LATAM Airlines Group - южноамериканский авиахолдинг, созданный путем объединения двух крупнейших авиакомпаний континента, бразильской TAM Airlines и чилийской LAN Airlines.
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в мире, перу, лима (город), lan airlines, происшествия
В мире, Перу, Лима (город), LAN Airlines, Происшествия
02:48 19.11.2022 (обновлено: 04:01 19.11.2022)
 
СМИ: в Перу погибли люди из-за столкновения самолета и пожарной машины

RPP: в Перу погибло два человека из-за столкновения горящего самолета и пожарной машины

© Фото : MapachitoMDАэропорт в Перу
Аэропорт в Перу - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : MapachitoMD
Аэропорт в Перу. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Загоревшийся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Перу самолет южноамериканской авиакомпании LATAM столкнулся с пожарной машиной, погибли два человека, сообщило радио RPP.
"Двое пожарных погибли после того, как их машина столкнулась с самолетом на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лимы", - говорится в сообщении.
На момент ЧП самолет был на взлете, пассажиры были вовремя эвакуированы и не получили серьезных травм.
Аэропорт Лимы сообщил, что временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.
LATAM Airlines Group - южноамериканский авиахолдинг, созданный путем объединения двух крупнейших авиакомпаний континента, бразильской TAM Airlines и чилийской LAN Airlines.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
02:36
При столкновении автомобиля с поездом в Армении погибли четыре человека
 
В миреПеруЛима (город)LAN AirlinesПроисшествия
 
 
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