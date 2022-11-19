https://ria.ru/20221119/primakov-1832689056.html

Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков

Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков - РИА Новости, 19.11.2022

Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:45

2022-11-19T07:45

2022-11-19T07:45

в мире

евгений примаков

европа

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

https://ria.ru/20221029/primakov-1827703634.html

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в мире, евгений примаков, европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)