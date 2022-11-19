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Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков - РИА Новости, 19.11.2022
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Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков
Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков - РИА Новости, 19.11.2022
Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:45
2022-11-19T07:45
в мире
евгений примаков
европа
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине.Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
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в мире, евгений примаков, европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Евгений Примаков, Европа, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
07:45 19.11.2022
 
Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, заявил Примаков

Примаков: отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя, у них дипиммунитет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что не видит угрозы конфискации Русских домов в Европе после принятия резолюции в ООН о возмещении ущерба Украине.
Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле заявили, что это юридически не обязывающий документ.
"У Русских домов практически везде есть дипломатический иммунитет, они формально являются частью посольств. Если они (европейские власти) будут заниматься тем, что будут отнимать посольскую собственность, то это уже будет конфликт другого уровня. Я не вижу, чтобы это было так", - сказал Примаков РИА Новости.
Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 07:15
Примаков прокомментировал попытки отобрать Русский дом в Берлине
 
В миреЕвгений ПримаковЕвропаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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