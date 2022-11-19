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Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
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Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T17:35
происшествия
ленинградская область
всеволожск
жкх
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.По словам губернатора Александра Дрозденко, угрозы для людей и распространения огня на жилые массивы нет, причины произошедшего устанавливают.По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
ленинградская область
всеволожск
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РИА Новости
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Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
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происшествия, ленинградская область, всеволожск, жкх, видео
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожск, ЖКХ
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.
2022-11-19T16:54
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16:54 19.11.2022 (обновлено: 17:35 19.11.2022)
 
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области

Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе у Всеволожска в Ленинградской области

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.
По словам губернатора Александра Дрозденко, угрозы для людей и распространения огня на жилые массивы нет, причины произошедшего устанавливают.
По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.
Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожскЖКХ
 
 
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