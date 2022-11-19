https://ria.ru/20221119/pozhar-1832773216.html
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:54
2022-11-19T16:54
2022-11-19T17:35
происшествия
ленинградская область
всеволожск
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832778249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_685ccd9ba538fbc05cba62888c1eb80e.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.По словам губернатора Александра Дрозденко, угрозы для людей и распространения огня на жилые массивы нет, причины произошедшего устанавливают.По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.
ленинградская область
всеволожск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832778249_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a23d268d7d529effcb7952ff57d3fc23.jpg
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево
2022-11-19T16:54
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожск, жкх, видео
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожск, ЖКХ
16:54 19.11.2022 (обновлено: 17:35 19.11.2022)
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области
Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе у Всеволожска в Ленинградской области