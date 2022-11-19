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Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области

Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022

Опубликованы кадры с места взрыва на газопроводе в Ленинградской области

Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:54

2022-11-19T16:54

2022-11-19T17:35

происшествия

ленинградская область

всеволожск

жкх

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей публикуют видео крупного пожара в Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево.По словам губернатора Александра Дрозденко, угрозы для людей и распространения огня на жилые массивы нет, причины произошедшего устанавливают.По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.Сейчас давление на магистральном газопроводе снизили, ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

ленинградская область

всеволожск

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Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево Столб огня в небе над Ленобластью: взрыв на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево 2022-11-19T16:54 true PT0M34S

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происшествия, ленинградская область, всеволожск, жкх, видео