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Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:56
2022-11-19T15:56
2022-11-19T16:34
ленинградская область
всеволожский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти."По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - информирует Telegram-канал Ленобласти.Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.
ленинградская область
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, всеволожский район, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Происшествия
15:56 19.11.2022 (обновлено: 16:34 19.11.2022)
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
На газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области вспыхнул пожар