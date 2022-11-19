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Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
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Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области
Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:56
2022-11-19T16:34
ленинградская область
всеволожский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти."По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - информирует Telegram-канал Ленобласти.Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.
ленинградская область
всеволожский район
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ленинградская область, всеволожский район, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Происшествия
15:56 19.11.2022 (обновлено: 16:34 19.11.2022)
 
Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области

На газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области вспыхнул пожар

© Telegram-канал РИА НовостиПожар во Всеволожском районе Ленинградской области
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
© Telegram-канал РИА Новости
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти.
"По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - информирует Telegram-канал Ленобласти.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.
 
Ленинградская областьВсеволожский районПроисшествия
 
 
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