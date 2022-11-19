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Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области

Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области - РИА Новости, 19.11.2022

Пожар вспыхнул на газозаправочной станции в Ленинградской области

Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:56

2022-11-19T15:56

2022-11-19T16:34

ленинградская область

всеволожский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в субботу на газозаправочной станции во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщают региональные власти."По предварительной информации тушение огня ведется на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей", - информирует Telegram-канал Ленобласти.Как уточнили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в районе Рябовского шоссе. Информация о происшествии уточняется.

ленинградская область

всеволожский район

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ленинградская область, всеволожский район, происшествия