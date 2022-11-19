Рейтинг@Mail.ru
Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/pomosch-1832766224.html
Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза
Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза - РИА Новости, 19.11.2022
Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза
Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:22
2022-11-19T16:22
в мире
денис шмыгаль
украина
финляндия
россия
бундестаг германии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_0:121:2350:1443_1920x0_80_0_0_4e5e5f6456a694df875211151c208205.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, что Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны ЕС, ожидает помощь в размере 18 миллионов евро.Во встрече приняли участие Терри Райнтке, сопредседатель группы "Зеленые – Европейский свободный альянс", а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии.Большое внимание на встрече, как передает пресс-служба ОП, уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины со стороны РФ. Стороны скоординировали совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины в будущем, а также участию европейских стран в отстраивании и послевоенном восстановлении страны.Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.
https://ria.ru/20221117/pomosch-1832097934.html
украина
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103523/07/1035230756_133:0:2218:1564_1920x0_80_0_0_f55390e633cee4b91432cb0d4f6398f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, финляндия, россия, бундестаг германии, евросоюз
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Финляндия, Россия, Бундестаг Германии, Евросоюз
16:22 19.11.2022
 
Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза

Замруководителя офиса Зеленского Жовква: Киев рассчитывает на расширение финпомощи от ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, что Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны ЕС, ожидает помощь в размере 18 миллионов евро.
Во встрече приняли участие Терри Райнтке, сопредседатель группы "Зеленые – Европейский свободный альянс", а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии.
"Ожидаем расширения Европейским Союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на поддержку вами выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллионов евро на 2023 год", – приводит слова Жовквы сайт Зеленского.
Большое внимание на встрече, как передает пресс-служба ОП, уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины со стороны РФ. Стороны скоординировали совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины в будущем, а также участию европейских стран в отстраивании и послевоенном восстановлении страны.
Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 02:50
Канада выделила дополнительную военную помощь Украине
 
В миреДенис ШмыгальУкраинаФинляндияРоссияБундестаг ГерманииЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала