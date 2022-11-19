Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза
Замруководителя офиса Зеленского Жовква: Киев рассчитывает на расширение финпомощи от ЕС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, что Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны ЕС, ожидает помощь в размере 18 миллионов евро.
Во встрече приняли участие Терри Райнтке, сопредседатель группы "Зеленые – Европейский свободный альянс", а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии.
"Ожидаем расширения Европейским Союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на поддержку вами выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллионов евро на 2023 год", – приводит слова Жовквы сайт Зеленского.
Большое внимание на встрече, как передает пресс-служба ОП, уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины со стороны РФ. Стороны скоординировали совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины в будущем, а также участию европейских стран в отстраивании и послевоенном восстановлении страны.
Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.
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