https://ria.ru/20221119/pomosch-1832766224.html

Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза

Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза - РИА Новости, 19.11.2022

Украина рассчитывает на расширение финансовой помощи от Евросоюза

Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:22

2022-11-19T16:22

2022-11-19T16:22

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замруководителя офиса Зеленского (ОП) Игорь Жовква во время встречи с делегацией группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" Европейского парламента заявил, что Украина рассчитывает на расширение финансирования в 2023 году со стороны ЕС, ожидает помощь в размере 18 миллионов евро.Во встрече приняли участие Терри Райнтке, сопредседатель группы "Зеленые – Европейский свободный альянс", а также члены немецкого Бундестага и парламента Финляндии.Большое внимание на встрече, как передает пресс-служба ОП, уделили обсуждению масштабов и последствий массированных обстрелов всей территории Украины со стороны РФ. Стороны скоординировали совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины в будущем, а также участию европейских стран в отстраивании и послевоенном восстановлении страны.Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС.

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832097934.html

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Евгения Нефедова

в мире, денис шмыгаль, украина, финляндия, россия, бундестаг германии, евросоюз