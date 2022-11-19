https://ria.ru/20221119/polsha-1832708893.html

GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше

GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше - РИА Новости, 19.11.2022

GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше

В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T10:14

2022-11-19T10:14

2022-11-19T11:03

в мире

анджей дуда

россия

польша

украина

нато

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, упорство Киева в отказе от переговоров с Москвой уже истощило терпение Запада."Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса", — говорится в публикации.В издании также отметили резкий контраст в риторике Вашингтона и основных европейских стран по отношению к России.В целом, по словам экспертов, инцидент с ракетами в Польше проверил нижнюю границу терпения членов НАТО."На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет", — подчеркнули в Global Times.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html

https://ria.ru/20221119/dezinformatsiya-1832682768.html

россия

польша

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, анджей дуда, россия, польша, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше