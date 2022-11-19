10:14 19.11.2022 (обновлено: 11:03 19.11.2022)
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше
Global Times: Запад изменил риторику в отношении России после ЧП с ракетами в Польше
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times.
"Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса", — говорится в публикации.
В издании также отметили резкий контраст в риторике Вашингтона и основных европейских стран по отношению к России.
"На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал", — указывается в статье.
В целом, по словам экспертов, инцидент с ракетами в Польше проверил нижнюю границу терпения членов НАТО.
"На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет", — подчеркнули в Global Times.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.
Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.