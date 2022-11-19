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GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
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GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше
В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T10:14
2022-11-19T11:03
в мире
анджей дуда
россия
польша
украина
нато
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times.По мнению экспертов, на которых ссылается издание, упорство Киева в отказе от переговоров с Москвой уже истощило терпение Запада."Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса", — говорится в публикации.В издании также отметили резкий контраст в риторике Вашингтона и основных европейских стран по отношению к России.В целом, по словам экспертов, инцидент с ракетами в Польше проверил нижнюю границу терпения членов НАТО."На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет", — подчеркнули в Global Times.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832700925.html
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в мире, анджей дуда, россия, польша, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Россия, Польша, Украина, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
10:14 19.11.2022 (обновлено: 11:03 19.11.2022)
 
GT: Запад резко изменил риторику в отношении России после ЧП в Польше

Global Times: Запад изменил риторику в отношении России после ЧП с ракетами в Польше

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине, пишет Global Times.
По мнению экспертов, на которых ссылается издание, упорство Киева в отказе от переговоров с Москвой уже истощило терпение Запада.
"Ожесточенные обсуждения инцидента не только выявили углубившийся раскол на Западе, но и показали усталость Европы и США от затянувшегося кризиса", — говорится в публикации.
В издании также отметили резкий контраст в риторике Вашингтона и основных европейских стран по отношению к России.
"На этот раз они взяли на себя инициативу как можно скорее убедить прибалтийские страны, что ракету запустила Украина, а не Россия, в то время как Зеленский все отрицал", — указывается в статье.
В целом, по словам экспертов, инцидент с ракетами в Польше проверил нижнюю границу терпения членов НАТО.
"На прямую конфронтацию с Россией альянс не пойдет", — подчеркнули в Global Times.
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В Германии рассказали, когда Зеленский начнет умолять о перемирии с Россией
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.
Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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В миреАнджей ДудаРоссияПольшаУкраинаНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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