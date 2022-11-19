https://ria.ru/20221119/politsiya-1832809668.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" - РИА Новости, 19.11.2022

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

В Париже на демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов", начались столкновения манифестантов с полицией, которая применила... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:07

2022-11-19T22:07

2022-11-19T22:07

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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. В Париже на демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов", начались столкновения манифестантов с полицией, которая применила слезоточивый газ.На публикуемых участниками акции в соцсетях видео видно, что полиция стала оттеснять демонстрантов, применяя слезоточивый газ и дубинки.Демонстрация, приуроченная к четвертой годовщине акций "желтых жилетов", началась с площади Биржи в Париже в субботу днем. Протестующие требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. На первую акцию протеста по всей Франции тогда вышли более 300 тысяч человек. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.

https://ria.ru/20221016/parizh-1824429715.html

https://ria.ru/20220716/protesty-1802937580.html

париж

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в мире, париж, франция