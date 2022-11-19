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В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" - РИА Новости, 19.11.2022
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В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" - РИА Новости, 19.11.2022
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"
В Париже на демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов", начались столкновения манифестантов с полицией, которая применила... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:07
2022-11-19T22:07
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. В Париже на демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов", начались столкновения манифестантов с полицией, которая применила слезоточивый газ.На публикуемых участниками акции в соцсетях видео видно, что полиция стала оттеснять демонстрантов, применяя слезоточивый газ и дубинки.Демонстрация, приуроченная к четвертой годовщине акций "желтых жилетов", началась с площади Биржи в Париже в субботу днем. Протестующие требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. На первую акцию протеста по всей Франции тогда вышли более 300 тысяч человек. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
https://ria.ru/20221016/parizh-1824429715.html
https://ria.ru/20220716/protesty-1802937580.html
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
22:07 19.11.2022
 
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции к четырехлетию "желтых жилетов"

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. В Париже на демонстрации, приуроченной к четвертой годовщине с начала акций "желтых жилетов", начались столкновения манифестантов с полицией, которая применила слезоточивый газ.
На публикуемых участниками акции в соцсетях видео видно, что полиция стала оттеснять демонстрантов, применяя слезоточивый газ и дубинки.
Радикалы на протестной акции в Париже - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 16:55
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на акции протеста
Демонстрация, приуроченная к четвертой годовщине акций "желтых жилетов", началась с площади Биржи в Париже в субботу днем. Протестующие требовали социальной и налоговой справедливости, повышения зарплат и пенсий с учетом высокой инфляции, снижения цен на товары первой необходимости и энергетику.
Активисты также выступили в поддержку срочного бюджетного плана для муниципальных медицинских учреждений, сообщается на официальном сайте движения.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. На первую акцию протеста по всей Франции тогда вышли более 300 тысяч человек. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Французское движение "желтых жилетов" стало узнаваемым во многих странах мира.
Слезоточивый газ и драки с полицией – протесты в ФРГ из-за повышения цен
16 июля, 15:11
Слезоточивый газ и драки с полицией – протесты в ФРГ из-за повышения ценВ Германии стали учащаться протесты рабочих. Люди требуют изменений условий труда на фоне растущих цен на электричество и продукты питания. Митинги проходят перед штаб-квартирой крупнейшей немецкой компании по контейнерным перевозкам.
 
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