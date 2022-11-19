https://ria.ru/20221119/polemika-1832680593.html

В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом

В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом - РИА Новости, 19.11.2022

В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом

Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал в статье New York Times... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T03:53

2022-11-19T03:53

2022-11-19T09:12

в мире

анджей дуда

польша

украина

владимир зеленский

нато

зрк с-300

сша

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал в статье New York Times обозреватель Карли Олсон.Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.Президент Украины в среду заявил, что не сомневается в непричастности его страны к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221117/sgovorchivost-1832220526.html

https://ria.ru/20221119/otvet-1832676370.html

польша

украина

сша

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в мире, анджей дуда, польша, украина, владимир зеленский, нато, зрк с-300, сша, инцидент с падением ракет в польше