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В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом - РИА Новости, 19.11.2022
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В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом
В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом - РИА Новости, 19.11.2022
В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом
Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал в статье New York Times... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T03:53
2022-11-19T09:12
в мире
анджей дуда
польша
украина
владимир зеленский
нато
зрк с-300
сша
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал в статье New York Times обозреватель Карли Олсон.Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.Президент Украины в среду заявил, что не сомневается в непричастности его страны к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221117/sgovorchivost-1832220526.html
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в мире, анджей дуда, польша, украина, владимир зеленский, нато, зрк с-300, сша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, ЗРК С-300, США, Инцидент с падением ракет в Польше
03:53 19.11.2022 (обновлено: 09:12 19.11.2022)
 
В США рассказали о публичной ссоре Зеленского с Западом

NYT: разные позиции по инциденту с ракетой в Польше привели к ссоре Зеленского и Запада

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал в статье New York Times обозреватель Карли Олсон.

"Это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон", — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО.
Президент Украины в среду заявил, что не сомневается в непричастности его страны к инциденту, но уже на следующий день отметил, что не уверен в этом на сто процентов.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты. Погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Польши Анджей Дуда признал, что в инциденте, вероятнее всего, фигурирует украинское вооружение.
Минобороны подчеркнуло, что российская армия не наносила ударов по целям в районе украинско-польской границы. В ведомстве назвали заявления польской стороны о причастности Москвы провокацией. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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В миреАнджей ДудаПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЗРК С-300СШАИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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