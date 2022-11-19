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Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года - РИА Новости, 19.11.2022
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года
С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно поднимется и их цена, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T03:15
2022-11-19T03:15
2022-11-19T09:35
экономика
общество
россия
мария долгова
рэу имени г. в. плеханова
цены
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно поднимется и их цена, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.Это затронет, в частности, продукцию с содержанием спирта более 1,5 процента (вино, шампанское, пиво, парфюмерия), табачную продукцию, легковые автомобили и мотоциклы; автомобильный бензин и дизельное топливо. Последнее поспособствует и росту цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом, добавляет эксперт.Также не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и — рост цены кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах, отметила Долгова."Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — заключила экономист.
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экономика, общество, россия, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, цены
Экономика, Общество, Россия, Мария Долгова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Цены
03:15 19.11.2022 (обновлено: 09:35 19.11.2022)
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года
Экономист Долгова: после Нового года подорожают вино, шампанское, пиво и парфюмерия