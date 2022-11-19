Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/podorozhaet-1832673518.html
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года - РИА Новости, 19.11.2022
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года
С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно поднимется и их цена, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T03:15
2022-11-19T09:35
экономика
общество
россия
мария долгова
рэу имени г. в. плеханова
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745346740_0:420:2894:2048_1920x0_80_0_0_6ee0a926c043fe3ea5be22120268d26d.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно поднимется и их цена, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.Это затронет, в частности, продукцию с содержанием спирта более 1,5 процента (вино, шампанское, пиво, парфюмерия), табачную продукцию, легковые автомобили и мотоциклы; автомобильный бензин и дизельное топливо. Последнее поспособствует и росту цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом, добавляет эксперт.Также не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и — рост цены кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах, отметила Долгова."Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — заключила экономист.
https://ria.ru/20221117/posobie-1832202511.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745346740_473:756:2195:2048_1920x0_80_0_0_0a90584c79076dab243d199efcf01459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество, россия, мария долгова, рэу имени г. в. плеханова, цены
Экономика, Общество, Россия, Мария Долгова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Цены
03:15 19.11.2022 (обновлено: 09:35 19.11.2022)
 
Экономист раскрыла, что точно подорожает после Нового года

Экономист Долгова: после Нового года подорожают вино, шампанское, пиво и парфюмерия

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПокупательница в винно-водочном магазине
Покупательница в винно-водочном магазине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Покупательница в винно-водочном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С 1 января в России вырастут акцизы на ряд товаров, соответственно поднимется и их цена, рассказал в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Это затронет, в частности, продукцию с содержанием спирта более 1,5 процента (вино, шампанское, пиво, парфюмерия), табачную продукцию, легковые автомобили и мотоциклы; автомобильный бензин и дизельное топливо. Последнее поспособствует и росту цен на грузовые и пассажирские перевозки автотранспортом, добавляет эксперт.
Также не исключено повышение минимальной цены шампанского из-за борьбы с контрафактом и — рост цены кофе из-за неурожая в основных странах-экспортерах, отметила Долгова.
"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — заключила экономист.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:19
В Госдуме предложили выделять детям пособия на Новый год
 
ЭкономикаОбществоРоссияМария ДолговаРЭУ имени Г. В. ПлехановаЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала