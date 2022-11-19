https://ria.ru/20221119/plennye-1832741476.html

Пленные украинские военные рассказали об условиях содержания

Пленные украинские военные рассказали об условиях содержания - РИА Новости, 19.11.2022

Пленные украинские военные рассказали об условиях содержания

Условия содержания в российском плену достойные, отношение адекватное, рассказал украинский военнопленный Виталий Линчевский. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:42

2022-11-19T13:42

2022-11-19T15:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Условия содержания в российском плену достойные, отношение адекватное, рассказал украинский военнопленный Виталий Линчевский."Я попал в плен, здесь кормят хорошо. Три раза питание: с утра каша, на обед суп, каша и вечером, чай. Никто не обижает, все нормально. У меня тут все хорошо. Не переживайте там", — сказал он.Солдат призвал коллег, находящихся в приграничной зоне, напротив Водяного, не оказывать сопротивление.Он уточнил, что попал в плен под Макеевкой, поскольку во время обстрела началась паника и не было понятно, "кто где есть". Когда он вместе с двумя бойцами ВСУ вернулся на позицию, "сзади подошли парни и взяли".Другой украинский военный Андрей Тухолов рассказал, что находился на пенсии по выслуге 20 лет, но его мобилизовали и зачислили в состав батальона территориальной обороны. В плен он попал также возле Макеевки, когда выполнял задачу по поиску дороги в объезд поврежденного участка местности."Обращение адекватное. Личный состав имеет профессиональный уровень. Претензий не имею. С питанием проблем никаких нет. Отрицательных отзывов я не слышал. Здесь личный состав, комендатура, выполняют все на пять баллов", — описал военнослужащий условия в плену.Еще один украинский военный Игорь Петрик, мобилизованный в мае, попал в плен во время стрельб на полигоне. По его словам, он отошел заварить себе кофе в помещение "типа кухни", а когда возвращался, был взят военными, у которых "не было техники, только автоматы"."Сказали: "Как чувствуете себя?" Нормально все — все в порядке, все отлично. Тут кормят три раза в день, как положено, чай, все вовремя, спать, есть тепло. Все хорошо", — добавил Петрик.Накануне в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, а "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".В российской оборонном ведомстве при этом подчеркнули, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221117/otkazniki-1832101665.html

https://ria.ru/20221115/plennye-1831644350.html

https://ria.ru/20221118/plennye-1832645327.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Хлопцы, не сопротивляйтесь, здесь спокойно" – солдаты ВСУ об условиях пребывания в плену Захваченные под Макеевкой украинские военные рассказали, что отношение к ним в российском плену адекватное, претензий к условиям содержания нет, призывают своих сослуживцев не сопротивляться и сложить оружие 2022-11-19T13:42 true PT1M19S

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в мире, макеевка, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин