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Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/pismo-1832810337.html
Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами
Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами - РИА Новости, 19.11.2022
Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами
Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T22:16
2022-11-19T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
вооруженные силы украины
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
украина
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Twitter."Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления", — написал дипломат.В пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что западные страны оставляли без внимания свидетельства преступлений киевских властей по отношению к российским военнослужащим, что делает американских и европейских кураторов соучастниками.Накануне в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20221119/plennye-1832741476.html
https://ria.ru/20221117/otkazniki-1832101665.html
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в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, украина, татьяна москалькова, валерий фадеев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Украина, Татьяна Москалькова, Валерий Фадеев
22:16 19.11.2022 (обновлено: 23:00 19.11.2022)
 
Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами

Постпредство России направило ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Twitter.
"Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления", — написал дипломат.
Хлопцы, не сопротивляйтесь, здесь спокойно — солдаты ВСУ об условиях пребывания в плену - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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В пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что западные страны оставляли без внимания свидетельства преступлений киевских властей по отношению к российским военнослужащим, что делает американских и европейских кураторов соучастниками.
Накануне в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНУкраинаТатьяна МоскальковаВалерий Фадеев
 
 
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