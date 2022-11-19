https://ria.ru/20221119/pismo-1832810337.html

Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами

Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами - РИА Новости, 19.11.2022

Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами

Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:16

2022-11-19T22:16

2022-11-19T23:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Twitter."Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления", — написал дипломат.В пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что западные страны оставляли без внимания свидетельства преступлений киевских властей по отношению к российским военнослужащим, что делает американских и европейских кураторов соучастниками.Накануне в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20221119/plennye-1832741476.html

https://ria.ru/20221117/otkazniki-1832101665.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, украина, татьяна москалькова, валерий фадеев