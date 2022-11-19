22:16 19.11.2022 (обновлено: 23:00 19.11.2022)
Москва направила ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами
Постпредство России направило ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными россиянами
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком и бесчеловечном отношении украинцев к российским военнопленным, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в Twitter.
"Сегодня мы направили письмо по этому вопросу Антониу Гутеррешу и попросили распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Украина должна быть привлечена к ответственности за свои военные преступления", — написал дипломат.
В пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что западные страны оставляли без внимания свидетельства преступлений киевских властей по отношению к российским военнослужащим, что делает американских и европейских кураторов соучастниками.
Накануне в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.