https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html

Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"

Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды" - РИА Новости, 19.11.2022

Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"

Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T01:15

2022-11-19T01:15

2022-11-19T01:17

общество

россия

ольга лебединская

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Пенсия, получаемая от НПФ, имеет несколько очевидных плюсов: она выплачивается раньше государственной и сопоставима с ней по размеру, однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила эксперт.Также существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний."Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии", — отметила Лебединская.

https://ria.ru/20221117/pensiya-1832093206.html

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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, пенсии