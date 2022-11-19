Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды" - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды" - РИА Новости, 19.11.2022
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"
Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:15
2022-11-19T01:17
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Пенсия, получаемая от НПФ, имеет несколько очевидных плюсов: она выплачивается раньше государственной и сопоставима с ней по размеру, однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила эксперт.Также существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний."Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии", — отметила Лебединская.
https://ria.ru/20221117/pensiya-1832093206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
01:15 19.11.2022 (обновлено: 01:17 19.11.2022)
 
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"

Эксперт Лебединская: вклад в НПФ поможет россиянам увеличить размер пенсии по старости

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Пенсия, получаемая от НПФ, имеет несколько очевидных плюсов: она выплачивается раньше государственной и сопоставима с ней по размеру, однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила эксперт.
Также существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний.
"Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии", — отметила Лебединская.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 01:16
Юрист раскрыла, кому и почему пересчитают пенсию
 
ОбществоРоссияОльга ЛебединскаяРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала