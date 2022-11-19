https://ria.ru/20221119/pensiya-1832670283.html
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды" - РИА Новости, 19.11.2022
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"
Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:15
2022-11-19T01:15
2022-11-19T01:17
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы увеличить размер пенсии по старости, граждане могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Пенсия, получаемая от НПФ, имеет несколько очевидных плюсов: она выплачивается раньше государственной и сопоставима с ней по размеру, однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила эксперт.Также существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний."Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии", — отметила Лебединская.
https://ria.ru/20221117/pensiya-1832093206.html
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, пенсии
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсии
01:15 19.11.2022 (обновлено: 01:17 19.11.2022)
Россиянам рассказали, кто может накопить на пенсию "дважды"
Эксперт Лебединская: вклад в НПФ поможет россиянам увеличить размер пенсии по старости