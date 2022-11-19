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В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе

В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе - РИА Новости, 19.11.2022

В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе

На Аллее Героев в Донецке открыли бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной Корса). РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:19

2022-11-19T15:19

2022-11-19T17:33

донецкая народная республика

россия

донецк

ольга качура

денис пушилин

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общество

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ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке открыли бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной Корса).Цветы к памятнику возложил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Подвиг Ольги Качуры навсегда войдет в историю освобождения ДНР, и ее личный вклад абсолютно точно есть в том, что мы теперь субъект Российской Федерации и наша мечта исполнена. <…> Абсолютно заслужено было то — и мы очень признательны, — что президент присвоил ей звание Героя Российской Федерации", — сказал Пушилин.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. В тот же день Пушилин присвоил ей звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин — звание Героя России.Качура похоронена на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Она также изображена на барельефе мемориала "Саур-Могила".

https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html

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россия

донецк

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Екатерина Зайцева

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Церемония открытия памятника Герою России и ДНР Ольге Качуре в Донецке Бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной "Корса") открыли в субботу в Донецке на Аллее Героев. Цветы к памятнику возложил и.о. главы ДНР Денис Пушилин. Ольга Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации. 2022-11-19T15:19 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, донецк, ольга качура, денис пушилин, владимир путин, общество