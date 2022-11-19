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В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе - РИА Новости, 19.11.2022
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В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе
В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе - РИА Новости, 19.11.2022
В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе
На Аллее Героев в Донецке открыли бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной Корса). РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:19
2022-11-19T17:33
донецкая народная республика
россия
донецк
ольга качура
денис пушилин
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке открыли бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной Корса).Цветы к памятнику возложил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Подвиг Ольги Качуры навсегда войдет в историю освобождения ДНР, и ее личный вклад абсолютно точно есть в том, что мы теперь субъект Российской Федерации и наша мечта исполнена. &lt;…&gt; Абсолютно заслужено было то — и мы очень признательны, — что президент присвоил ей звание Героя Российской Федерации", — сказал Пушилин.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. В тот же день Пушилин присвоил ей звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин — звание Героя России.Качура похоронена на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Она также изображена на барельефе мемориала "Саур-Могила".
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донецкая народная республика
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Церемония открытия памятника Герою России и ДНР Ольге Качуре в Донецке
Бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной "Корса") открыли в субботу в Донецке на Аллее Героев. Цветы к памятнику возложил и.о. главы ДНР Денис Пушилин. Ольга Качура стояла у истоков создания народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке. Также воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. Пушилин 3 августа присвоил Качуре звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Российской Федерации.
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донецкая народная республика, россия, донецк, ольга качура, денис пушилин, владимир путин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Ольга Качура, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
15:19 19.11.2022 (обновлено: 17:33 19.11.2022)
 
В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Корсе

В Донецке открыли памятник Герою России и ДНР Ольге Качуре

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ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. На Аллее Героев в Донецке открыли бюст в память о Герое России и ДНР Ольге Качуре (позывной Корса).
Цветы к памятнику возложил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Подвиг Ольги Качуры навсегда войдет в историю освобождения ДНР, и ее личный вклад абсолютно точно есть в том, что мы теперь субъект Российской Федерации и наша мечта исполнена. <…> Абсолютно заслужено было то — и мы очень признательны, — что президент присвоил ей звание Героя Российской Федерации", — сказал Пушилин.
Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом РСЗО БМ-21 "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Углегорске, Мариновке, Авдеевке. Погибла 3 августа в результате артобстрела. В тот же день Пушилин присвоил ей звание Героя ДНР (посмертно), на следующий день президент Владимир Путин — звание Героя России.
Качура похоронена на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Она также изображена на барельефе мемориала "Саур-Могила".
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкОльга КачураДенис ПушилинВладимир ПутинОбщество
 
 
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