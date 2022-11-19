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Президент Кубы откроет памятник Фиделю Кастро в Москве, сообщил источник
Президент Кубы откроет памятник Фиделю Кастро в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2022
Президент Кубы откроет памятник Фиделю Кастро в Москве, сообщил источник
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро, оно запланировано на 22 ноября, рассказал РИА... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T08:07
2022-11-19T08:07
2022-11-19T08:07
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фидель кастро
мигель диас-канель
дмитрий песков
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель в рамках визита в Россию примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро, оно запланировано на 22 ноября, рассказал РИА Новости собеседник в МИД Кубы.Президент карибской республики с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.Официальный график поездки Диаса-Канеля не был опубликован, однако собеседник РИА Новости в кубинском МИД подтвердил участие первого секретаря ЦК компартии Кубы в открытии памятника Фиделю Кастро в московском районе Сокол, которое запланировано на 22 ноября.По неподтвержденной информации, после Алжира, где в пятницу находилась кубинская делегация, она совершит короткий визит Турцию, а к ночи субботы прибудет в Москву.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что на следующую неделю у Путина запланированы переговоры с кубинским лидером.Перед началом турне Диас-Канель сообщил, что оно организовано на основе приглашений от лидеров принимающих государств. Ключевыми темами для переговоров, по словам политика, станут "фундаментально связанные с энергетическим сектором".В поездке президента Кубы сопровождают глава МИД Бруно Родригес Паррилья, вице-премьер по вопросам экономики и планирования Алехандро Хиль Фернандес, министр внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка Диас, министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда и глава министерства энергетики и горной добычи Висенте де ла О Леви.
https://ria.ru/20221118/peregovory-1832443390.html
https://ria.ru/20221118/sotrudnichestvo-1832390134.html
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РИА Новости
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в мире, куба, россия, москва, фидель кастро, мигель диас-канель, дмитрий песков
В мире, Куба, Россия, Москва, Фидель Кастро, Мигель Диас-Канель, Дмитрий Песков
Президент Кубы откроет памятник Фиделю Кастро в Москве, сообщил источник
Президент Кубы в рамках визита в Россию примет участие в открытии памятника Фиделю Кастро