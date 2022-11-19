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В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше

В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 19.11.2022

В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше

НАТО следовало применить против Киева вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T01:46

2022-11-19T01:46

2022-11-19T04:37

джо байден

анджей дуда

польша

сша

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нато

инцидент с падением ракет в польше

в мире

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАТО следовало применить против Киева вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир.По его мнению, украинская армия воспользовалась суматохой и устроила направленную против России провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Он отметил, что план киевских властей провалился, когда президенту США Джо Байдену передали информацию с самолета НАТО, который зафиксировал, откуда запускались ракеты, упавшие в Пшеводуве."По сути заявление Байдена основано на этой информации. Президент США, который с самого начала не хотел вовлечения НАТО в военный конфликт, не допустил, чтобы провокация переросла в полномасштабную войну", — добавил автор статьи.При этом он указал, что действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер пришел к выводу, что Зеленский этим инцидентом пытался столкнуть НАТО и Россию.Инцидент произошел вечером 15 ноября вблизи польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека.Изначально польская сторона утверждала, что речь идет о российских боеприпасах, но позже президент Анджей Дуда признал, что в инциденте фигурирует украинское оружие.Как заявил президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, и назвали все заявления Варшавы о "причастности Москвы" провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832554885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

джо байден, анджей дуда, польша, сша, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше, в мире, украина