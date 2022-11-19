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В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
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В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше
В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 19.11.2022
В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше
НАТО следовало применить против Киева вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T01:46
2022-11-19T04:37
джо байден
анджей дуда
польша
сша
россия
нато
инцидент с падением ракет в польше
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАТО следовало применить против Киева вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир.По его мнению, украинская армия воспользовалась суматохой и устроила направленную против России провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Он отметил, что план киевских властей провалился, когда президенту США Джо Байдену передали информацию с самолета НАТО, который зафиксировал, откуда запускались ракеты, упавшие в Пшеводуве."По сути заявление Байдена основано на этой информации. Президент США, который с самого начала не хотел вовлечения НАТО в военный конфликт, не допустил, чтобы провокация переросла в полномасштабную войну", — добавил автор статьи.При этом он указал, что действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине.Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер пришел к выводу, что Зеленский этим инцидентом пытался столкнуть НАТО и Россию.Инцидент произошел вечером 15 ноября вблизи польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека.Изначально польская сторона утверждала, что речь идет о российских боеприпасах, но позже президент Анджей Дуда признал, что в инциденте фигурирует украинское оружие.Как заявил президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, и назвали все заявления Варшавы о "причастности Москвы" провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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джо байден, анджей дуда, польша, сша, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше, в мире, украина
Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, США, Россия, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше, В мире, Украина
01:46 19.11.2022 (обновлено: 04:37 19.11.2022)
 
В Турции объяснили, как НАТО должна была ответить на ЧП с ракетой в Польше

Evrensel: против Украины должны были применить пятую статью устава НАТО после ЧП в Польше

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАТО следовало применить против Киева вооруженные силы из-за инцидента с украинскими ракетами в Польше, заявил в колонке для Evrensel журналист Юджель Оздемир.
"Когда стало ясно, что ракеты были запущены с территории Украины, НАТО в нормальных условиях должна была задействовать пятую статью устава против Киева, который атаковал ее члена — Польшу. Однако ожидать подобных действий НАТО нереалистично", — написал публицист.
По его мнению, украинская армия воспользовалась суматохой и устроила направленную против России провокацию, запустив ракеты в сторону Польши. Он отметил, что план киевских властей провалился, когда президенту США Джо Байдену передали информацию с самолета НАТО, который зафиксировал, откуда запускались ракеты, упавшие в Пшеводуве.
"По сути заявление Байдена основано на этой информации. Президент США, который с самого начала не хотел вовлечения НАТО в военный конфликт, не допустил, чтобы провокация переросла в полномасштабную войну", — добавил автор статьи.
При этом он указал, что действия Киева ослабили позиции сторонников военного конфликта на Украине.
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Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер пришел к выводу, что Зеленский этим инцидентом пытался столкнуть НАТО и Россию.
Инцидент произошел вечером 15 ноября вблизи польско-украинской границы. В результате падения ракеты погибли два человека.
Изначально польская сторона утверждала, что речь идет о российских боеприпасах, но позже президент Анджей Дуда признал, что в инциденте фигурирует украинское оружие.
Как заявил президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, и назвали все заявления Варшавы о "причастности Москвы" провокацией. Эксперты пришли к выводу, что на фотографиях с места происшествия изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Джо БайденАнджей ДудаПольшаСШАРоссияНАТОИнцидент с падением ракет в ПольшеВ миреУкраина
 
 
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