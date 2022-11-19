https://ria.ru/20221119/osen-1832705047.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - РИА Новости, 19.11.2022
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, столбики термометров опустились до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T09:47
2022-11-19T09:47
2022-11-19T09:47
москва
общество
михаил леус
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, столбики термометров опустились до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ составила минус 9,1 градусов", - сказал Леус.Синоптик подчеркнул, что до этого самая холодная ночь в Москве была зафиксирована 18 ноября - минус 6,4 градуса.
https://ria.ru/20221119/pogoda-1832704777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, михаил леус
Москва, Общество, Михаил Леус
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Синоптик "Фобоса" Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, столбики термометров опустились до минус 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ составила минус 9,1 градусов", - сказал Леус.
Синоптик подчеркнул, что до этого самая холодная ночь в Москве была зафиксирована 18 ноября - минус 6,4 градуса.