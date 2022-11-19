https://ria.ru/20221119/opershtab-1832727079.html

На месте взрыва дома на Сахалине создали оперштаб с привлечением 80 человек

На месте взрыва дома на Сахалине создали оперштаб с привлечением 80 человек - РИА Новости, 19.11.2022

На месте взрыва дома на Сахалине создали оперштаб с привлечением 80 человек

Оперативный штаб создан на месте ЧП в доме на Сахалине, к ликвидации последствий взрыва бытового газа и обрушения конструкций привлечено 80 человек и 20 единиц... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:17

2022-11-19T12:17

2022-11-19T12:17

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Оперативный штаб создан на месте ЧП в доме на Сахалине, к ликвидации последствий взрыва бытового газа и обрушения конструкций привлечено 80 человек и 20 единиц техники, сообщает МЧС РФ."В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области организован оперативный штаб. Специалисты работают на месте ЧП. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 80 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении министерства в Telegram.Ранее МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.

https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832720034.html

сахалин

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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине, происшествия