https://ria.ru/20221119/oon-1832681968.html

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости, 19.11.2022

В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

В ООН призвали провести тщательное расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T04:16

2022-11-19T04:16

2022-11-19T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

фархан хак

валерий фадеев

донецкая народная республика

россия

макеевка

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ООН, 19 ноя — РИА Новости. В ООН призвали провести тщательное расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.Так он прокомментировал обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по поводу видео с убийством российских военнопленных.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился накануне в интернете. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращени с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.

https://ria.ru/20221118/voennoplennye-1832577367.html

донецкая народная республика

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макеевка

луганская народная республика

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