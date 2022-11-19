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В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/oon-1832681968.html
В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных
В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных - РИА Новости, 19.11.2022
В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных
В ООН призвали провести тщательное расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T04:16
2022-11-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
фархан хак
валерий фадеев
донецкая народная республика
россия
макеевка
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ООН, 19 ноя — РИА Новости. В ООН призвали провести тщательное расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.Так он прокомментировал обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по поводу видео с убийством российских военнопленных.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился накануне в интернете. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращени с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
https://ria.ru/20221118/voennoplennye-1832577367.html
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в мире, дарья морозова, фархан хак, валерий фадеев, донецкая народная республика, россия, макеевка, оон, международный комитет красного креста (мккк), обсе, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Фархан Хак, Валерий Фадеев, Донецкая Народная Республика, Россия, Макеевка, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), ОБСЕ, Луганская Народная Республика, Украина
04:16 19.11.2022 (обновлено: 10:54 19.11.2022)
 
В ООН призвали расследовать сообщения об убийстве российских военнопленных

Представитель генсека ООН Хак призвал расследовать данные об убийстве российских пленных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН. Архивное фото
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ООН, 19 ноя — РИА Новости. В ООН призвали провести тщательное расследование всех сообщений о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.
Так он прокомментировал обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой по поводу видео с убийством российских военнопленных.

"Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — сказал Хак.

Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился накануне в интернете. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращени с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 17:44Специальная военная операция на Украине
В ООН заявили, что изучают видеозаписи с убитыми российскими военнопленными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваФархан ХакВалерий ФадеевДонецкая Народная РеспубликаРоссияМакеевкаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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