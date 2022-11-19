https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html

Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга

Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга - РИА Новости, 19.11.2022

Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга

Мошенники в "Черную пятницу" часто создают поддельные сайты, которые визуально похожи на официальные, чтобы выманить личные данные россиян, поклонникам... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:39

2022-11-19T05:39

2022-11-19T05:39

общество

технологии

безопасность

черная пятница

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники в "Черную пятницу" часто создают поддельные сайты, которые визуально похожи на официальные, чтобы выманить личные данные россиян, поклонникам онлайн-шопинга стоит обезопасить себя - установить антивирус и регулярно его обновлять, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин."В сезон распродаж в сети появляется множество фишинговых сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины известных брендов или предлагают фейковые скидки... Всем поклонникам онлайн-шопинга рекомендую установить на устройство ПО с антивирусом и функцией антифишинга. И не забывайте его регулярно обновлять", - отметил эксперт.Как подчеркнул Лопатин, в "Черную пятницу" злоумышленники создают поддельные интернет-магазины известных брендов и прикладывают немало усилий для их продвижения, поэтому ссылки на такие сайты могут показываться в поисковой выдаче на первой странице. Визуально подделанный ресурс практически ничем не будет отличаться от официальной страницы продавца."Название сайта в адресной строке – это первое, на что следует обращать пристальное внимание. Проверять написание следует буквально до каждой буквы: иногда мошенники используют сочетания, очень похожие на официальные названия интернет-магазинов", - отметил Лопатин.Второй важной подсказкой может стать синяя "галочка" – этим знаком в поисковиках обычно помечаются официальные страницы. Как подчеркнул эксперт, не стоит пренебрегать и предупреждениями в браузере. Операторы часто ставят так называемую "заглушку" - предупреждение о том, что сайт может содержать вирусы и использовать мошеннические схемы."Есть и еще одна уловка, к которой часто прибегают мошенники в период распродаж – рекламные баннеры в социальных сетях, приложениях или мобильных играх. Они могут вести на фишинговые сайты с поддельными скидочными купонами в маркетплейсах. Обезопасить себя можно, установив официальное приложение продавца", - резюмировал Лопатин.

https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760743149.html

https://ria.ru/20221110/rasprodazha-1830467243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, безопасность, черная пятница