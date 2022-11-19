Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга - РИА Новости, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221119/onlayn-shoping-1832683554.html
Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга
Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга - РИА Новости, 19.11.2022
Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга
Мошенники в "Черную пятницу" часто создают поддельные сайты, которые визуально похожи на официальные, чтобы выманить личные данные россиян, поклонникам... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T05:39
2022-11-19T05:39
общество
технологии
безопасность
черная пятница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_c80e708d757daa2e3c10ba1a34b82423.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники в "Черную пятницу" часто создают поддельные сайты, которые визуально похожи на официальные, чтобы выманить личные данные россиян, поклонникам онлайн-шопинга стоит обезопасить себя - установить антивирус и регулярно его обновлять, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин."В сезон распродаж в сети появляется множество фишинговых сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины известных брендов или предлагают фейковые скидки... Всем поклонникам онлайн-шопинга рекомендую установить на устройство ПО с антивирусом и функцией антифишинга. И не забывайте его регулярно обновлять", - отметил эксперт.Как подчеркнул Лопатин, в "Черную пятницу" злоумышленники создают поддельные интернет-магазины известных брендов и прикладывают немало усилий для их продвижения, поэтому ссылки на такие сайты могут показываться в поисковой выдаче на первой странице. Визуально подделанный ресурс практически ничем не будет отличаться от официальной страницы продавца."Название сайта в адресной строке – это первое, на что следует обращать пристальное внимание. Проверять написание следует буквально до каждой буквы: иногда мошенники используют сочетания, очень похожие на официальные названия интернет-магазинов", - отметил Лопатин.Второй важной подсказкой может стать синяя "галочка" – этим знаком в поисковиках обычно помечаются официальные страницы. Как подчеркнул эксперт, не стоит пренебрегать и предупреждениями в браузере. Операторы часто ставят так называемую "заглушку" - предупреждение о том, что сайт может содержать вирусы и использовать мошеннические схемы."Есть и еще одна уловка, к которой часто прибегают мошенники в период распродаж – рекламные баннеры в социальных сетях, приложениях или мобильных играх. Они могут вести на фишинговые сайты с поддельными скидочными купонами в маркетплейсах. Обезопасить себя можно, установив официальное приложение продавца", - резюмировал Лопатин.
https://ria.ru/20211126/pyatnitsa-1760743149.html
https://ria.ru/20221110/rasprodazha-1830467243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762869426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e69323bb14ab70691961c8ea244b766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, безопасность, черная пятница
Общество, Технологии, Безопасность, Черная пятница
05:39 19.11.2022
 
Эксперт рассказал, как обезопасить себя любителям онлайн-шоппинга

Эксперт Лопатин: поклонникам онлайн-шопинга стоит установить антивирус перед распродажами

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мошенники в "Черную пятницу" часто создают поддельные сайты, которые визуально похожи на официальные, чтобы выманить личные данные россиян, поклонникам онлайн-шопинга стоит обезопасить себя - установить антивирус и регулярно его обновлять, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин.
"В сезон распродаж в сети появляется множество фишинговых сайтов, которые выдают себя за интернет-магазины известных брендов или предлагают фейковые скидки... Всем поклонникам онлайн-шопинга рекомендую установить на устройство ПО с антивирусом и функцией антифишинга. И не забывайте его регулярно обновлять", - отметил эксперт.
Распродажи в столичных магазинах - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 08:00
"Боже, как дешево": в чем подвох распродаж в "черную пятницу"
Как подчеркнул Лопатин, в "Черную пятницу" злоумышленники создают поддельные интернет-магазины известных брендов и прикладывают немало усилий для их продвижения, поэтому ссылки на такие сайты могут показываться в поисковой выдаче на первой странице. Визуально подделанный ресурс практически ничем не будет отличаться от официальной страницы продавца.
"Название сайта в адресной строке – это первое, на что следует обращать пристальное внимание. Проверять написание следует буквально до каждой буквы: иногда мошенники используют сочетания, очень похожие на официальные названия интернет-магазинов", - отметил Лопатин.
Второй важной подсказкой может стать синяя "галочка" – этим знаком в поисковиках обычно помечаются официальные страницы. Как подчеркнул эксперт, не стоит пренебрегать и предупреждениями в браузере. Операторы часто ставят так называемую "заглушку" - предупреждение о том, что сайт может содержать вирусы и использовать мошеннические схемы.
"Есть и еще одна уловка, к которой часто прибегают мошенники в период распродаж – рекламные баннеры в социальных сетях, приложениях или мобильных играх. Они могут вести на фишинговые сайты с поддельными скидочными купонами в маркетплейсах. Обезопасить себя можно, установив официальное приложение продавца", - резюмировал Лопатин.
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:52
Вы планируете участвовать в распродажах "черной пятницы"?
 
ОбществоТехнологииБезопасностьЧерная пятница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала