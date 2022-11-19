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Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе - РИА Новости, 19.11.2022
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
В Одессе протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T13:48
2022-11-19T13:48
2022-11-19T15:22
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Одессе протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в в Telegram-канале."Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии. Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко", — говорится в сообщении.Издание опубликовало видео с места событий. Судя по кадрам, туда прибыли сотрудники патрульной полиции.Накануне жители Одессы также перекрывали дорогу в знак протеста против отключения света. По данным представителя областной военной администрации Сергея Братчука, без электричества остались 70 процентов жителей региона.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, одесская область, страна.ua, украина
В мире, Одесса, Одесская область, Страна.ua, Украина
13:48 19.11.2022 (обновлено: 15:22 19.11.2022)
Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе
Страна.ua: протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Одессе протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в в Telegram-канале.
"Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии. Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева
и проспекта Глушко", — говорится в сообщении.
Издание опубликовало видео с места событий. Судя по кадрам, туда прибыли сотрудники патрульной полиции.
Накануне жители Одессы также перекрывали дорогу в знак протеста против отключения света. По данным представителя областной военной администрации Сергея Братчука, без электричества остались 70 процентов жителей региона.
Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.
В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.