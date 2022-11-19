https://ria.ru/20221119/odessa-1832741808.html

Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе

Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе - РИА Новости, 19.11.2022

Протестующие против отключения электроэнергии перекрыли улицу в Одессе

В Одессе протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T13:48

2022-11-19T13:48

2022-11-19T15:22

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Одессе протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" в в Telegram-канале."Одесситы продолжают перекрывать улицы города, протестуя против отключений электроэнергии. Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко", — говорится в сообщении.Издание опубликовало видео с места событий. Судя по кадрам, туда прибыли сотрудники патрульной полиции.Накануне жители Одессы также перекрывали дорогу в знак протеста против отключения света. По данным представителя областной военной администрации Сергея Братчука, без электричества остались 70 процентов жителей региона.Российские Вооруженные силы с 10 октября практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, целью становится инфраструктура, которая прямо или косвенно имеет отношение к военному потенциалу киевского режима.В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский признал, что в стране повреждено уже около 40 процентов энергетической инфраструктуры. Это приводит к массовым отключениям электроэнергии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, одесса, одесская область, страна.ua, украина