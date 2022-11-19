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Террористы за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Террористы за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 19.11.2022
Террористы за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T23:27
2022-11-19T23:27
2022-11-19T23:27
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, россия, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Россия, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Террористы за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Егоров: боевики "ан-Нусры" за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации