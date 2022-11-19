https://ria.ru/20221119/obstrel-1832814359.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую - РИА Новости, 19.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T23:03

2022-11-19T23:03

2022-11-19T23:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221119/lnr-1832786544.html

https://ria.ru/20221119/nato-1832771108.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато