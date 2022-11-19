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Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую - РИА Новости, 19.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221119/obstrel-1832814359.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую - РИА Новости, 19.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T23:03
2022-11-19T23:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221119/lnr-1832786544.html
https://ria.ru/20221119/nato-1832771108.html
донецк
ясиноватая
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происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
23:03 19.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую

СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Красный Партизан и Ясиноватую, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 22.02 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 18:19Специальная военная операция на Украине
При обстреле ВСУ Лисичанска погибли два мирных жителя
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 16:41
СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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