https://ria.ru/20221119/obstrel-1832776050.html
Власти Шебекино опровергли информацию о пострадавшей при обстреле города
Власти Шебекино опровергли информацию о пострадавшей при обстреле города - РИА Новости, 19.11.2022
Власти Шебекино опровергли информацию о пострадавшей при обстреле города
Информация о пострадавшей в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области не подтвердилась, сообщил глава администрации Шебекинского... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T17:11
2022-11-19T17:11
2022-11-19T17:11
белгородская область
шебекино
происшествия
украина
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БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Информация о пострадавшей в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области не подтвердилась, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.Ранее власти региона информировали, что идет обстрел Шебекино, по предварительной информации есть одна пострадавшая."Зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Возгорание нежилого помещения на территории промзоны уже ликвидировано. Предварительная информация о пострадавшей в результате обстрела, к счастью, не подтвердилась", - написал Жданов в своем Telegram-канале.Он добавил, что на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение, оперативные службы устраняют последствия. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабженияБелгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, шебекино, происшествия, украина
Белгородская область, Шебекино, Происшествия, Украина
Власти Шебекино опровергли информацию о пострадавшей при обстреле города
Власти Шебекино опровергли информацию о пострадавшей при обстреле города со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Информация о пострадавшей в результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области не подтвердилась, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
Ранее власти региона информировали, что идет обстрел Шебекино, по предварительной информации есть одна пострадавшая.
"Зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий. Возгорание нежилого помещения на территории промзоны уже ликвидировано. Предварительная информация о пострадавшей в результате обстрела, к счастью, не подтвердилась", - написал Жданов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение, оперативные службы устраняют последствия. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервную линию электроснабжения
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины
, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.