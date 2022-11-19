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Власти Харькова заявили о повреждении более ста объектов "Теплосетей"

Власти Харькова заявили о повреждении более ста объектов "Теплосетей" - РИА Новости, 19.11.2022

Власти Харькова заявили о повреждении более ста объектов "Теплосетей"

В Харькове было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети" за время спецоперации РФ на территории Украины, сообщил мэр города Игорь РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T18:54

2022-11-19T18:54

2022-11-19T18:54

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Харькове было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети" за время спецоперации РФ на территории Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов."Было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". В городе было повреждено 20 километров магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосных станции", - приводит слова Терехова пресс-служба на сайте горсовета.Он отметил, что инфраструктуру восстанавливают. В частности, на реновацию ТЭЦ-3 было направлено 70 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов США) из бюджета городской территориальной общины и средства госбюджета. Говоря о восстановлении поврежденной инфраструктуры, мэр Харькова выразил надежду на совместный проект с Международным банком реконструкции и развития."Надеемся также на реализацию "Проекта развития городской инфраструктуры - 2" совместно с Международным банком реконструкции и развития. Это позволит "Харьковским тепловым сетям" и "Харьковводоканалу" получить средства на восстановление своих объектов", - добавил Терехов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221119/vyezd-1832784322.html

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьков, украина, россия, международный банк реконструкции и развития , вооруженные силы рф