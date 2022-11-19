Власти Харькова заявили о повреждении более ста объектов "Теплосетей"
Мэр Харькова Терехов: в городе повредили 117 инфраструктурных объектов "Теплосетей"
© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Харькове было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети" за время спецоперации РФ на территории Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.
"Было повреждено 117 инфраструктурных объектов КП "Харьковские тепловые сети". В городе было повреждено 20 километров магистральных трубопроводов, 44 котельные, одна ТЭЦ, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, три насосных станции", - приводит слова Терехова пресс-служба на сайте горсовета.
Он отметил, что инфраструктуру восстанавливают. В частности, на реновацию ТЭЦ-3 было направлено 70 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов США) из бюджета городской территориальной общины и средства госбюджета. Говоря о восстановлении поврежденной инфраструктуры, мэр Харькова выразил надежду на совместный проект с Международным банком реконструкции и развития.
"Надеемся также на реализацию "Проекта развития городской инфраструктуры - 2" совместно с Международным банком реконструкции и развития. Это позволит "Харьковским тепловым сетям" и "Харьковводоканалу" получить средства на восстановление своих объектов", - добавил Терехов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.