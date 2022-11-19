https://ria.ru/20221119/norvegiya-1832773100.html
В Норвегии увеличилось число краж в магазинах на фоне инфляции
В Норвегии увеличилось число краж в магазинах на фоне инфляции - РИА Новости, 19.11.2022
В Норвегии увеличилось число краж в магазинах на фоне инфляции
Число краж в норвежских магазинах возросло на фоне инфляции и энергокризиса в стране, заявил менеджер по коммуникациям компании NorgesGruppen, владеющей... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:53
2022-11-19T16:53
2022-11-19T16:53
норвегия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число краж в норвежских магазинах возросло на фоне инфляции и энергокризиса в стране, заявил менеджер по коммуникациям компании NorgesGruppen, владеющей крупнейшей сетью бакалейных магазинов в королевстве, Кине Сейланд.Как сообщает телеканал, ссылаясь на статистику Восточного полицейского округа Норвегии, в этом году число мелких краж в магазинах выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.В NorgesGruppen считают, что, как правило, кражи в магазинах происходят при использовании касс самообслуживания. Например, тот или иной покупатель может отсканировать меньшее количество товаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия
В Норвегии увеличилось число краж в магазинах на фоне инфляции
NorgesGruppen: в Норвегии увеличилось количество краж в магазинах на фоне инфляции
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число краж в норвежских магазинах возросло на фоне инфляции и энергокризиса в стране, заявил менеджер по коммуникациям компании NorgesGruppen, владеющей крупнейшей сетью бакалейных магазинов в королевстве, Кине Сейланд.
"Наши сети видят, что в этом году количество краж и попыток мошенничества в магазинах увеличилось по сравнению с предыдущими годами", - сообщил Сейланд телеканалу TV2.
Как сообщает телеканал, ссылаясь на статистику Восточного полицейского округа Норвегии, в этом году число мелких краж в магазинах выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.
В NorgesGruppen считают, что, как правило, кражи в магазинах происходят при использовании касс самообслуживания. Например, тот или иной покупатель может отсканировать меньшее количество товаров.