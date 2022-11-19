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НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
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НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией
НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T20:01
2022-11-19T23:52
в мире
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нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев."Мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону", - сказал он.Конфликт на Украине он назвал кризисом безопасности, с которым Вашингтон не сталкивался с окончания холодной войны. Кроме того, он выразил опасение, что конфликт на Украине может "способствовать распространению ядерного оружия".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США
20:01 19.11.2022 (обновлено: 23:52 19.11.2022)
 
НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией

Глава Пентагона Остин: НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет помогать Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев.
"Мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону", - сказал он.
Конфликт на Украине он назвал кризисом безопасности, с которым Вашингтон не сталкивался с окончания холодной войны.
Кроме того, он выразил опасение, что конфликт на Украине может "способствовать распространению ядерного оружия".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
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