20:01 19.11.2022 (обновлено: 23:52 19.11.2022)
НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией
Глава Пентагона Остин: НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет помогать Украине
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев.
"Мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону", - сказал он.
Конфликт на Украине он назвал кризисом безопасности, с которым Вашингтон не сталкивался с окончания холодной войны.
Кроме того, он выразил опасение, что конфликт на Украине может "способствовать распространению ядерного оружия".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.