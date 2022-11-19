https://ria.ru/20221119/nato-1832797655.html

НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией

НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией - РИА Новости, 19.11.2022

НАТО заявила, что не ищет конфронтации с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T20:01

2022-11-19T20:01

2022-11-19T23:52

в мире

россия

украина

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Москвой, но продолжит вооружать Киев."Мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону", - сказал он.Конфликт на Украине он назвал кризисом безопасности, с которым Вашингтон не сталкивался с окончания холодной войны. Кроме того, он выразил опасение, что конфликт на Украине может "способствовать распространению ядерного оружия".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221119/rossiya-1832771817.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, нато, министерство обороны сша