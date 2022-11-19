https://ria.ru/20221119/nato-1832771108.html

СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией

СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 19.11.2022

СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией

Украинское руководство стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, пишет немецкая газета FAZ. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T16:41

2022-11-19T16:41

2022-11-19T20:04

в мире

дмитрий кулеба

андрей мельник

владимир зеленский

россия

польша

украина

нато

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинское руководство стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, пишет немецкая газета FAZ.По словам автора статьи Томаса Гутшкера, очередным доказательством, подтверждающим этот факт, стало стремление украинского лидера Владимира Зеленского, главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника свалить вину за инцидент с ракетой в Польше на Россию."Зеленский, Кулеба и Мельник не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие. Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства. Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям", — говорится в публикации.При этом, как отметил обозреватель, эти трое наносят вред только своей стране, поскольку Киеву перестанут доверять даже на Западе.Вечером 15 ноября на территории Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html

https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html

россия

польша

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий кулеба, андрей мельник, владимир зеленский, россия, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше, зрк с-300, мид украины