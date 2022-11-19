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СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией
СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией - РИА Новости, 19.11.2022
СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией
Украинское руководство стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, пишет немецкая газета FAZ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T16:41
2022-11-19T16:41
2022-11-19T20:04
в мире
дмитрий кулеба
андрей мельник
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россия
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украина
нато
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украинское руководство стремится вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, пишет немецкая газета FAZ.По словам автора статьи Томаса Гутшкера, очередным доказательством, подтверждающим этот факт, стало стремление украинского лидера Владимира Зеленского, главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника свалить вину за инцидент с ракетой в Польше на Россию."Зеленский, Кулеба и Мельник не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие. Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства. Зеленский настаивал на ответном ударе по России в целях коллективной безопасности, Кулеба отвергал все сомнения относительно целенаправленной российской атаки, назвав их "теорией заговора", а Мельник, который выполняет новую работу не лучше прежней, призвал альянс к жестким действиям", — говорится в публикации.При этом, как отметил обозреватель, эти трое наносят вред только своей стране, поскольку Киеву перестанут доверять даже на Западе.Вечером 15 ноября на территории Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В Министерстве обороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832733641.html
https://ria.ru/20221119/ukraina-1832719618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий кулеба, андрей мельник, владимир зеленский, россия, польша, украина, нато, инцидент с падением ракет в польше, зрк с-300, мид украины
В мире, Дмитрий Кулеба, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, Россия, Польша, Украина, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше, ЗРК С-300, МИД Украины
16:41 19.11.2022 (обновлено: 20:04 19.11.2022)
СМИ назвали трех человек, стремящихся вовлечь НАТО в войну с Россией
FAZ: руководство Украины пытается вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией