https://ria.ru/20221119/nato-1832719354.html

НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике

НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике - РИА Новости, 19.11.2022

НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике

НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T11:18

2022-11-19T11:18

2022-11-19T11:19

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нато

балтийское море

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса "небезопасным".Согласно пресс-релизу командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы".В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20221118/korabli-1832669802.html

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, балтийское море, войска воздушно-космической обороны, россия