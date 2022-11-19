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НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике - РИА Новости, 19.11.2022
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НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике - РИА Новости, 19.11.2022
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике
НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:18
2022-11-19T11:19
в мире
нато
балтийское море
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса "небезопасным".Согласно пресс-релизу командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы".В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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балтийское море
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в мире, нато, балтийское море, войска воздушно-космической обороны, россия
В мире, НАТО, Балтийское море, Войска воздушно-космической обороны, Россия
11:18 19.11.2022 (обновлено: 11:19 19.11.2022)
 
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике

НАТО сочла облет своих кораблей на Балтике российскими самолетами небезопасным инцидентом

© РИА НовостиРоссийские истребители Су-35
Российские истребители Су-35 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости
Российские истребители Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса "небезопасным".
Согласно пресс-релизу командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).
"НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов", - отмечается в заявлении.
При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы".
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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В миреНАТОБалтийское мореВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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