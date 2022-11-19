https://ria.ru/20221119/nato-1832719354.html
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике - РИА Новости, 19.11.2022
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике
НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T11:18
2022-11-19T11:18
2022-11-19T11:19
в мире
нато
балтийское море
войска воздушно-космической обороны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467354_63:0:3060:1686_1920x0_80_0_0_a39d41c0746622bb78139d24fe789981.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. НАТО утверждает, что в ходе учений блока в Балтийском море российские самолеты совершили облет натовских кораблей, который показался военно-морскому командованию альянса "небезопасным".Согласно пресс-релизу командования, утром 17 ноября российские истребители якобы пролетели над кораблями НАТО на высоте 300 футов (91 метр) и расстоянии 80 ярдов (73 метра).При этом военно-морское командование НАТО подчеркнуло, что альянс "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы".В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221118/korabli-1832669802.html
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797467354_190:0:2891:2026_1920x0_80_0_0_c929f33a52a8c679bc021b4fda597d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, балтийское море, войска воздушно-космической обороны, россия
В мире, НАТО, Балтийское море, Войска воздушно-космической обороны, Россия
11:18 19.11.2022 (обновлено: 11:19 19.11.2022)
НАТО заявила об инциденте с российскими самолетами на Балтике
НАТО сочла облет своих кораблей на Балтике российскими самолетами небезопасным инцидентом