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Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.11.2022
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Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.11.2022
Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста
Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T19:01
2022-11-19T19:47
россия
правительство рф
крымский мост
общество
чп на крымском мосту
керченский пролив
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства."Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в заявлении.На первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40 процентов. На следующей неделе все строения займут проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем."В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — уточняется в публикации.Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении автомобильного движения по мосту после ремонтных работ.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html
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россия, правительство рф, крымский мост, общество, чп на крымском мосту, керченский пролив, владимир путин
Россия, Правительство РФ, Крымский мост, Общество, ЧП на Крымском мосту, Керченский пролив, Владимир Путин
19:01 19.11.2022 (обновлено: 19:47 19.11.2022)
 
Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста

Правительство сообщило о завершении надвижки всех пролетных строений Крымского моста

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramВосстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. 19 ноября 2022
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. 19 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. 19 ноября 2022
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в заявлении.
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
17 ноября, 10:09
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На первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40 процентов. На следующей неделе все строения займут проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем.
"В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — уточняется в публикации.
Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении автомобильного движения по мосту после ремонтных работ.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:41
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
 
РоссияПравительство РФКрымский мостОбществоЧП на Крымском мостуКерченский проливВладимир Путин
 
 
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