https://ria.ru/20221119/most-1832792115.html

Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 19.11.2022

Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста

Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T19:01

2022-11-19T19:01

2022-11-19T19:47

россия

правительство рф

крымский мост

общество

чп на крымском мосту

керченский пролив

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства."Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в заявлении.На первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40 процентов. На следующей неделе все строения займут проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем."В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — уточняется в публикации.Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении автомобильного движения по мосту после ремонтных работ.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html

россия

керченский пролив

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, правительство рф, крымский мост, общество, чп на крымском мосту, керченский пролив, владимир путин