19:01 19.11.2022 (обновлено: 19:47 19.11.2022)
Строители установили все пролеты автодорожной части Крымского моста
Правительство сообщило о завершении надвижки всех пролетных строений Крымского моста
© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramВосстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. 19 ноября 2022
Восстановление пролетов автодорожной части Крымского моста. 19 ноября 2022
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строители успешно завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства.
"Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в заявлении.
На первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40 процентов. На следующей неделе все строения займут проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем.
"В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — уточняется в публикации.
Ранее в Министерстве транспорта сообщили о возобновлении автомобильного движения по мосту после ремонтных работ.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
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