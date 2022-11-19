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Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов - РИА Новости, 19.11.2022
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Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов - РИА Новости, 19.11.2022
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:34
2022-11-19T15:34
авто
россия
чп на крымском мосту
республика крым
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
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россия
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авто, россия, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Авто, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
15:34 19.11.2022
 
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ.
"Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
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АвтоРоссияЧП на Крымском мостуРеспублика КрымМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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