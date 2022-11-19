https://ria.ru/20221119/most-1832758428.html

Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов

Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов - РИА Новости, 19.11.2022

Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T15:34

2022-11-19T15:34

2022-11-19T15:34

авто

россия

чп на крымском мосту

республика крым

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авто, россия, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)