https://ria.ru/20221119/most-1832758428.html
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов - РИА Новости, 19.11.2022
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T15:34
2022-11-19T15:34
2022-11-19T15:34
авто
россия
чп на крымском мосту
республика крым
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в субботу с 4:00 из-за ремонтных работ, возобновлено, сообщает Минтранс РФ."Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Пока проезд по Крымскому мосту разрешен только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового автотранспорта он будет открыт не ранее декабря, уточняли ранее в Минтрансе.
https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, чп на крымском мосту, республика крым, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Авто, Россия, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Крымский мост открыли для движения автомобилей и автобусов
Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ