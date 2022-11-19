Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов
Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов из-за ремонтных работ
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
"В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении.
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В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.
"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
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