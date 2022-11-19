https://ria.ru/20221119/most-1832681795.html

Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов

Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов - РИА Новости, 19.11.2022

Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов

Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T04:10

2022-11-19T04:10

2022-11-19T04:10

авто

владимир путин

краснодарский край

республика крым

россия

чп на крымском мосту

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830167285_0:18:2218:1266_1920x0_80_0_0_0f0e6f6b648660d87c5c4222484e4c7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики."В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении.В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.

https://ria.ru/20221115/most-1831663860.html

https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html

краснодарский край

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту, общество