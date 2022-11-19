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Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов - РИА Новости, 19.11.2022
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Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов
Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов - РИА Новости, 19.11.2022
Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов
Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T04:10
2022-11-19T04:10
авто
владимир путин
краснодарский край
республика крым
россия
чп на крымском мосту
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики."В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении.В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
https://ria.ru/20221115/most-1831663860.html
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авто, владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту, общество
Авто, Владимир Путин, Краснодарский край, Республика Крым, Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество
04:10 19.11.2022
 
Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов

Движение по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов из-за ремонтных работ

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста
Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Строители во время первого этапа восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту остановлено с 4.00 мск субботы на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.
"В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 15:46
Крымский мост восстанавливают с опережением графика
В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.
"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
9 ноября, 12:41
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
 
АвтоВладимир ПутинКраснодарский крайРеспублика КрымРоссияЧП на Крымском мостуОбщество
 
 
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