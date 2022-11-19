https://ria.ru/20221119/moskva-1832725744.html
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин
Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:05
2022-11-19T12:05
2022-11-19T12:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767442320_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_e5a5cef339ee495f309a7ddeee251c78.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."К зиме готовятся летом, не зимой, и даже не осенью, а летом. Огромный объем работы, связанный с подготовкой жилого фонда, инженерных коммуникаций, генерирующих мощностей тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее. Вся эта работа проведена в Москве", - рассказал Собянин.Также он отметил, что в последние годы зимний период в Москве проходит достаточно стабильно, без серьезных аварий. Он выразил надежду, что такая тенденция сохранится.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
https://ria.ru/20221119/moskva-1832724315.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767442320_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0acd2f7bfbc4a15e84b32b199b040342.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин
Мэр Собянин: Москва подготовилась к зиме еще летом, вся работа уже проведена