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Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
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Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин
Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T12:05
2022-11-19T12:05
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."К зиме готовятся летом, не зимой, и даже не осенью, а летом. Огромный объем работы, связанный с подготовкой жилого фонда, инженерных коммуникаций, генерирующих мощностей тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее. Вся эта работа проведена в Москве", - рассказал Собянин.Также он отметил, что в последние годы зимний период в Москве проходит достаточно стабильно, без серьезных аварий. Он выразил надежду, что такая тенденция сохранится.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина &gt;&gt;
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
12:05 19.11.2022
 
Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин

Мэр Собянин: Москва подготовилась к зиме еще летом, вся работа уже проведена

© Комплекс городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"К зиме готовятся летом, не зимой, и даже не осенью, а летом. Огромный объем работы, связанный с подготовкой жилого фонда, инженерных коммуникаций, генерирующих мощностей тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее. Вся эта работа проведена в Москве", - рассказал Собянин.
Также он отметил, что в последние годы зимний период в Москве проходит достаточно стабильно, без серьезных аварий. Он выразил надежду, что такая тенденция сохранится.
Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>
Уборка снега на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
Вчера, 11:57
Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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