https://ria.ru/20221119/moskva-1832725744.html

Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин

Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин - РИА Новости, 19.11.2022

Москва подготовилась к зиме еще летом, заявил Собянин

Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:05

2022-11-19T12:05

2022-11-19T12:05

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Столица полностью готова к зимнему периоду, все необходимые работы провели еще летом, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин."К зиме готовятся летом, не зимой, и даже не осенью, а летом. Огромный объем работы, связанный с подготовкой жилого фонда, инженерных коммуникаций, генерирующих мощностей тепла, электроэнергии, воды, газа и так далее. Вся эта работа проведена в Москве", - рассказал Собянин.Также он отметил, что в последние годы зимний период в Москве проходит достаточно стабильно, без серьезных аварий. Он выразил надежду, что такая тенденция сохранится.Читайте полный текст интервью Сергея Собянина >>

https://ria.ru/20221119/moskva-1832724315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин